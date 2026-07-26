El dulce de leche es uno de los sabores más representativos de la gastronomía argentina, pero quienes buscan reducir el consumo de azúcar pueden disfrutar de una alternativa casera más liviana sin resignar cremosidad ni sabor.

El dulce de leche sin azúcar se caracteriza por su textura untuosa, su aroma a caramelo y su versatilidad para acompañar tostadas, panqueques, frutas, tortas o diferentes preparaciones dulces.

La clave para lograr un resultado similar al tradicional está en un pequeño secreto durante la elaboración: agregar una cucharada de leche en polvo a la preparación.

Este ingrediente ayuda a darle más cuerpo, mejora la consistencia final y permite obtener un dulce de leche más cremoso luego de la cocción.

Ingredientes para preparar dulce de leche sin azúcar

1 litro de leche

Edulcorante a gusto apto para cocción

1 cucharada de leche en polvo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Esencia de vainilla a gusto

Paso a paso para hacerlo en casa

Colocar la leche, el edulcorante, la leche en polvo, el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla en una cacerola. Mezclar cuidadosamente hasta lograr que todos los ingredientes queden bien integrados y la leche en polvo se disuelva por completo. Llevar la preparación a fuego medio y cocinar revolviendo con frecuencia para evitar que se adhiera al fondo de la olla. A medida que la mezcla reduzca, continuar revolviendo de manera constante hasta que comience a tomar un color más oscuro, similar al del caramelo, y alcance una textura más espesa. Retirar del fuego cuando todavía tenga una consistencia apenas más líquida que la deseada, ya que al enfriarse continuará espesándose. Dejar enfriar completamente antes de colocarlo en un frasco limpio y conservarlo.

Un clásico renovado para disfrutar

Esta receta permite preparar una versión diferente del tradicional dulce de leche argentino, manteniendo su esencia y adaptándose a quienes buscan alternativas con menos azúcar.

El resultado es una preparación casera, cremosa y llena de sabor, ideal para tener siempre lista y sumar un toque dulce a cualquier momento del día.