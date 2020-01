Dúo Coplanacu: "Cosquín es un ecosistema de la identidad"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Roberto Cantos, uno de los Coplanacu, dupla folclórica que está cumpliendo 35 años de actividad y el sábado será uno de los animadores de la octava luna del 60mo. Festival Nacional de Folclore de Cosquín, consideró que allí vive "un ecosistema de la identidad".



"Más allá de las fallas y de las polémicas que puedan aparecer, Cosquín es un ecosistema de la identidad que se vive pase lo que pase", ponderó Cantos durante una entrevista telefónica con Télam desde la ciudad donde se desarrolla el festival.



El músico y compositor que comparte binomio santiagueño con Julio Paz, y que en el marco de Cosquín escribió una historia tanto arriba del escenario como fuera de él con la incendiaria Peña de Los Copla que hizo 13 temporadas (hasta 2011) dando espacio a un folclore de carácter alternativo, sostuvo que "tengo un recuerdo increíble de un espacio que cumplió su ciclo".



Pero la referencia a ese fenómeno que es parte del universo coscoíno más allá de la transmisión televisiva, llevó a que el guitarrista y cantante alertara que "tengo entendido que ahora hay algunas cuestiones contractuales que no permiten a los músicos tocar en las peñas, pero eso es un error. Las peñas no perjudican al festival sino que suman y suman mucho. ¿Qué mejor para este tremendo festival que la posibilidad de que las peñas multipliquen la música?".



En esa cuerda, Roberto apuntó que "para nosotros es siempre un honor pisar ese escenario y ser parte de un festival que se nutre de gente de todo el país con una potencia que no se logra ver en televisión".



Con los ecos del debut de Fito Páez en Cosquín todavía resonando ("que se vivió con mucha intensidad y la plaza ha sido la misma", opinó), el trovador hizo suyas las palabras del armonicista, autor y cantante Franco Luciani y sostuvo que "en definitiva el folclore es el género que más acepta a otros géneros".



"El folclore es de todos y el desafío es abrir la cabeza y el corazón" postuló uno de los miembros de la pareja que fue el primero en llevar a Cosquín a Eruca Sativa y que gestó álbumes como "Retiro al norte" (1995), "Paisaje" (1997), "Corazón sin tiempo" (2005), "Taquetuyoj" (2008) y "Mayu Maman" (2015), por citar solamente algunos.



El Dúo Coplanacu se presentará el 1 de febrero como parte de una grilla que también incluye a Néstor Garnica, "Homenaje por los 100 años de Chabuca Granda" (Mery Murúa, Paola Bernal y Juan Iñaki), "Las damas del río" (Patricia Gómez, Gicela Méndez Ribeiro, Analuz Blanco y Natalia Pérez), Raúl Barboza, Ganador Pre Cosquín (Pareja de baile estilizada: Passoni/Forlin-sede Santo Tomé), Postales de Provincia: Río Negro y Orellana-Lucca.



Y aunque la propuesta que el año pasado publicó "Los Copla", su onceava placa, tendrá no más de media hora sobre el escenario Atahualpa Yupanqui, exprimirá su tiempo para incluir en su set de media hora al músico boliviano Manuel Monroy Chazarreta (bisnieto de Andrés Chazarreta) y Miguel Figueroa y su litoraleño Conjunto Amanecer Campero.



Télam: ¿Por qué decidieron sumar invitados a pesar del poco tiempo estipulado para la actuación?



Roberto Cantos: La idea básicamente es poder ofrecer algo nuevo tras nuestra presentación del año pasada basada en el repertorio del disco "Los Copla" (2019) y hemos decidido compartir el espacio porque nuestra impronta es juntarnos para acercarnos al pueblo.



T: ¿Cómo contactaron a Monroy Chazarreta?



RC: Es un chango que hemos conocido hace muchos años en La Paz, que es nieto de don Andrés Chazarreta y fue secretario de Cultura de la capital boliviana y después vino a la peña nuestra en Cosquín, Es un gran cantautor y a nosotros nos parece significativo traer un músico boliviano a Cosquín ahora.



T: ¿Y cuál es el lazo con Figueroa y Amanecer Campero?



RC: Es un grupo chamamecero de Rafaela que cultiva música litoraleña en el interior del interior y es muy popular, de una popularidad que nada tiene que ver con el marketing. Nos hemos cruzado un par de veces, surgió la idea de hacer algo juntos y nos invitaron a grabar en un disco de ellos donde participamos en tres chamamés y fue una experiencia muy buena porque es un género que respetamos mucho aunque no tenga tanto espacio. Así que el sábado en Cosquín el Dúo Coplanacu va a tocar chamamé pero acompañando a ese grupo.