Duque releva a cuestionado general Martínez como jefe del Ejército colombiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció hoy un cambio en la cúpula del Ejército, que será comandado por el general Eduardo Enrique Zapateiro, en reemplazo del general Nicacio Martínez, cuestionado por su política frente a los derechos humanos.



"Quiero informarle al país que he designado al general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército Nacional de Colombia", manifestó Duque en una declaración en la Casa de Nariño, acompañado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y por la cúpula militar.



El nuevo jefe del Ejército tiene 57 años de edad y 36 en las Fuerzas Armadas y entre sus responsabilidades ha tenido la de comandar el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes).



El presidente añadió que en una conversación que mantuvo esta mañana con el general Nicacio Martínez se tomó la decisión de que "deje la comandancia del Ejército" y añadió que el oficial le expresó "motivos familiares" para pasar al retiro después de más de 38 años de servicio, reportó la agencia de noticias EFE.



Martínez, que estuvo un año al frente del Ejército, fue duramente cuestionado durante su gestión por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, lo que no impidió que el pasado 6 de junio el Senado aprobara su ascenso a general de cuatro soles, el rango más alto del país.



Su ascenso estuvo marcado por la controversia porque tan solo tres semanas antes el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo que reveló la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.



El artículo señaló que con esa instrucción, posteriormente retirada, el Ejército podía estar ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", eufemismo para referirse a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por militares para presentar mejores resultados a sus superiores y obtener por ello permisos y condecoraciones.



Según afirmó hoy Duque, el cambio en la jefatura del Ejército, la rama más importante de las Fuerzas Armadas colombianas, será "una transición ordenada dado que el general Nicacio Martínez trabajó (...) con el general Zapateiro en la elaboración del Plan Bicentenario" de lucha contra grupos armados ilegales.



El Ministerio de Defensa recordó hoy que el nuevo comandante del Ejército "planeó y lideró la Operación Fénix" que el 1 de marzo de 2008 mató en un bombardeo en territorio ecuatoriano al segundo al mando de la entonces guerrilla de las FARC, Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes.