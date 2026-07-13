Dura frase de un exfutbolista inglés: “A Messi hay que mandarlo a dormir”

La antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra comenzó a generar repercusiones en el Reino Unido. Durante un programa televisivo, diversas figuras del fútbol inglés analizaron el cruce del miércoles en Atlanta.

Joe Cole, quien representó a su país en tres mundiales entre 2002 y 2010, se mostró desafiante sobre el enfrentamiento con Lionel Messi al afirmar "Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%". Ante la cautela de sus compañeros, que le sugirieron "No digas eso. Lo diremos en ocho meses", el ex mediocampista reafirmó su postura diciendo "Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial".

En el debate también participó Micah Richards, quien destacó que los futbolistas argentinos "son mañosos y ganadores", aunque confía en el planteo de Thomas Tuchel. El ex defensor sostuvo "Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos".

Esta confianza actual de Cole contrasta con elogios previos hacia el capitán argentino, sobre quien había dicho "Creo que Cristiano Ronaldo probablemente se golpea la cabeza en la almohada por la noche y piensa: 'Ojalá fuera tan bueno como Messi'. Messi está bien. Es el único que lo ha conseguido todo. Sí, es el único que duerme bien".

Por su parte, Gary Neville puso el foco en la defensa titular del equipo nacional. El ex lateral analizó el desempeño de la zaga central y señaló "Tienes a Cristian Romero у Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos у apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble".

El hoy comentarista concluyó su análisis con una descripción llamativa sobre la dupla al decir "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".