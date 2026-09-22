Cerca de 30.000 personas participaron del Festi Joven 2026 en el Parque de Mayo y el operativo de seguridad terminó con 100 intervenciones, según informó el comisario general Pablo Torres, jefe del D3 de la Policía de San Juan. Del total, 95 fueron aprehensiones contravencionales de mayores de edad, mientras que las otras cinco correspondieron a hechos con intervención de la Justicia.

El despliegue policial incluyó 290 efectivos destinados específicamente a la seguridad, otros 26 agentes de Tránsito y 15 movilidades entre autos y motos. El operativo no se limitó al interior del Parque de Mayo, sino que alcanzó también las inmediaciones del Parque Belgrano, el Centro Cívico, el Teatro del Bicentenario y otros sectores de circulación.

100 intervenciones

De las 100 actuaciones registradas, 95 correspondieron a mayores de edad aprehendidos por contravenciones. Torres explicó que los casos más frecuentes estuvieron relacionados con disturbios y hechos turbatorios.

Durante los controles, además, algunos de los identificados registraban pedidos de captura. En determinados casos, los juzgados informaron que esas órdenes habían quedado sin efecto, mientras que en otros se dispuso que las personas fueran notificadas para presentarse ante la Justicia debido a la antigüedad de las causas.

Según explicó el jefe policial, algunos de los involucrados reaccionaron con agresiones verbales hacia los efectivos, por lo que fueron trasladados a dependencias policiales. Los contraventores fueron alojados en las comisarías Segunda, Tercera y Cuarta.

Dos detenidos por un intento de robo

Entre las actuaciones hubo dos hombres mayores de edad que fueron detenidos por un hecho penal. Ambos fueron sorprendidos cuando, según el reporte policial, intentaban sustraer una bicicleta en un sector del Parque de Mayo.

El personal que se encontraba en el lugar advirtió la situación y logró detenerlos. Luego de comunicar el procedimiento a la Justicia, se ordenó iniciar actuaciones por flagrancia y ambos quedaron detenidos.

También se produjo un episodio protagonizado por tres menores de edad que participaron de una pelea y provocaron lesiones en el rostro de una tercera persona.

Las tres adolescentes fueron aprehendidas y la Justicia de Menores dispuso iniciar actuaciones por lesiones. Personal de la Comisaría del Menor, que se encontraba trabajando de civil en la Escuela Fontana, intervino en el procedimiento. Luego de notificar a sus familiares, las menores fueron entregadas a sus progenitores.

Sin alcohol ni armas secuestradas

Uno de los datos destacados por la Policía fue que no se secuestró alcohol durante los controles de ingreso al Parque de Mayo. Torres señaló que el operativo se implementa desde hace tres años y que, según su evaluación, los asistentes ya conocen las medidas de seguridad.

Tampoco se detectaron armas entre quienes ingresaron al predio. Sí fueron encontrados algunos elementos metálicos, como tenedores que llevaban familias. Los efectivos solicitaron que no ingresaran y, como los asistentes habían llegado en vehículos particulares, pudieron dejarlos allí y posteriormente entrar al evento.

Un vehículo fue retirado de circulación

El operativo también incluyó controles de tránsito. Un conductor fue detectado cuando circulaba por calle 25 de Mayo y posteriormente ingresó en contramano por Las Heras, una zona que tenía una importante circulación de peatones.

Personal de Tránsito detuvo el vehículo, labró el acta correspondiente y dispuso su radiación de circulación.

En total, el despliegue contó con 331 efectivos entre personal policial y agentes de Tránsito, además de 15 vehículos y motos distribuidos en los alrededores del Parque de Mayo.