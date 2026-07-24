Dos procedimientos policiales se registraron durante la madrugada de este jueves 23 de julio en el marco de intervenciones de la División Comando Radioeléctrico Norte. Uno de los hechos ocurrió en Chimbas y terminó con dos personas vinculadas a un intento de robo, mientras que en el segundo caso un vecino encontró un televisor y un teléfono celular en el fondo de su vivienda y la Justicia ordenó realizar actuaciones para establecer su procedencia.

El primer episodio se registró alrededor de las 3:12, en una vivienda ubicada en el barrio 22 de Diciembre, manzana A, en el departamento Chimbas. Según la información incorporada al procedimiento, los efectivos intervinieron ante un hecho que fue caratulado como robo simple en grado de tentativa.

Estos elementos utilizó el aldrón para cometer los ilícitos.

Durante la intervención, los policías secuestraron una mochila de color rojo, marca AOMA Santa Cruz, y una pinza de metal con mango de goma de color negro y rojo. Ambos elementos quedaron incorporados a las actuaciones judiciales como parte de la investigación del hecho.

La causa quedó registrada bajo el Legajo N.º 40/2026 e intervino la UFI Flagrancia. En el procedimiento fueron vinculados Felipe Gabriel Cerroria, de 24 años, y Nadia Johana Fajardo, aunque la información suministrada sobre la situación procesal de ambos acusados quedó incompleta en el parte policial.

El segundo procedimiento se inició aproximadamente a las 4, apenas minutos después, en el Loteo Santa Isabel, manzana G. En ese lugar, un hombre manifestó que había encontrado en el fondo de su domicilio un televisor y un teléfono celular, sin conocer el origen de los elementos.

Este televisor fue encontrado en al fondo de una vivienda.

El vecino se comunicó con las autoridades y permitió que los efectivos verificaran los objetos hallados. Como resultado, se secuestró un televisor marca LG de 43 pulgadas, de color negro, y un teléfono celular marca Motorola que presentaba la pantalla trizada y se encontraba apagado.

Ante la falta de información sobre la procedencia de los elementos, los policías mantuvieron comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Francisco Montaña, quien dispuso la realización de actuaciones preliminares para establecer de dónde provenían el televisor y el teléfono.

El expediente quedó registrado bajo el Legajo N.º 55/2026 y fue caratulado como actuaciones para establecer procedencia. De esta manera, durante la misma madrugada, la División Comando Radioeléctrico Norte intervino en dos hechos distintos: un intento de robo en una vivienda de Chimbas y el hallazgo de elementos cuya procedencia quedó bajo investigación judicial.