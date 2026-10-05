Durísima denuncia a Ángela Leiva: "Ejerce violencia contra mi familia"

Ángela Leiva y Silvia Tarrio protagonizan una fuerte disputa legal que amenaza con frenar las presentaciones en vivo de la artista tropical. La viuda del compositor Armando Héctor Percovich logró una medida cautelar que prohíbe la interpretación de tres temas emblemáticos en el concierto del 23 de octubre en el Quality Arena de Córdoba.

El Juzgado Civil N° 80 tomó la determinación de prohibir la difusión pública de Amiga traidora, Llamadas extrañas y No podrás tras los reclamos presentados por la familia del autor fallecido en 2015. Esta traba legal se suma al antecedente registrado a mediados de año cuando la intérprete tampoco pudo cantar ese repertorio en el Movistar Arena.

Las liquidaciones siempre fueron pobres, paupérrimas, mientras ella se llenaba de plata, afirmó Tarrio respecto al dinero que la cantante habría recaudado a lo largo de los años. La viuda inició las acciones legales al detectar irregularidades en los registros de SADAIC y reclamar el pago correspondiente a las regalías digitales y presentaciones en vivo.

Yo no tengo absolutamente nada que ver con la violencia de género psicológica que ella le imputa a su expareja. Yo tengo que ver con la violencia económica que ella ejerció y ejerce sobre mi familia, sostuvo la denunciante en referencia a los conflictos previos que la cantante mantuvo con Mariano Zelaya.