Duro ataque contra la esposa de Mac Allister: "Sos la mufa del Mundial"

Tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, Ailén Cova decidió dedicarle un mensaje de apoyo a su pareja Alexis Mac Allister a través de las redes sociales. Sin embargo, la publicación de la influencer desencadenó una fuerte controversia y miles de críticas por parte de los usuarios. Previamente al encuentro, se conoció que la joven le había realizado una íntima súplica al futbolista bajo la frase "Te lo ruego".

En su cuenta de Instagram, la joven intentó llevar tranquilidad al mediocampista tras el resultado adverso. Ella expresó que "A veces las cosas no se dan como uno quiere; todos soñábamos con ese final, porque creíamos, porque ustedes nos hicieron creer hasta el último segundo. Pero un premio no es medida de todo lo que hicieron y dejaron en este camino".

Cova continuó resaltando la entrega del jugador y manifestó que "Nunca voy a dejar de repetirte lo orgullosa que estoy de vos, sea cual sea el resultado. Orgullo por tu pasión, por dejar el alma en cada partido, por representar al país con tanto compromiso, por tu garra, corazón y humildad".

La joven también se refirió al sentimiento de la hinchada argentina a pesar de no haber obtenido el título máximo. Sobre el recibimiento del público, la mujer sostuvo que "Quizás estábamos muy seguros, pensábamos que estaba escrito, obviamente duele. Pero si hay algo que emociona todavía más que un título, es ver el amor de la gente. Ver a millones de argentinos esperándolos igual, abrazándolos, cantándoles y agradeciéndoles".

Para concluir su dedicatoria, incluyó a Alaia, la hija de ambos, en sus palabras de afecto escribiendo que "Te amo con todo mi corazón. Soy la más feliz acompañándote y poder estar en cada pasito junto a Alaia. Hoy, más que nunca, quiero que sepas que el amor y la admiración que siento por vos no dependen de una copa. Para nosotras siempre vas a ser nuestro campeón".

Pese al tono emotivo de la carta, la reacción de los seguidores fue mayormente negativa. Muchos internautas recordaron la historia previa de la pareja y lanzaron frases ofensivas como "A él lo amamos, a vos no", "Bueno, segunda… el puesto que conocés antes de ser oficial" y "Tampoco entiendo por qué las marcas le dan publicidad a la amante".

Otros comentarios apuntaron directamente al desempeño del equipo vinculándolo con la presencia de la influencer. Se pudieron leer agresiones como "Una que se quedó con ganas de levantar la copa", "Sos la mufa del Mundial" y "Robado viene, robado se va". De esta manera, el gesto de acompañamiento quedó opacado por una nueva división entre los usuarios de las plataformas digitales.