Duro comienzo: las frases más ruidosas de Jorge Almirón tras caer con San Lorenzo

El primer partido de Jorge Almirón en Boca Juniors fue para el olvido, con una derrota y mal juego de sus dirigidos. Por una nueva jornada de la Liga Profesional, el "Xeneize" cayó de visitante por 1 a 0 y no logra levantar cabeza en el certamen doméstico. Sin lugar a dudas, no fue el mejor comienzo para el entrenador. No obstante, se presentó en la conferencia de prensa posterior al duelo de este miércoles y no se guardó nada.

"Facundo Tello se equivocó, pero no fue determinante. El partido fue parejo, disputado y hubo mucha pierna fuerte, como se debía jugar este clásico. Me parece que en la expulsión se apuró, vio el VAR y tomó una decisión correcta. Lo bueno de la acción de Sández es que pudo rever esa jugada, porque si no nos quedábamos con uno hombre menos por un hecho evitable", comenzó diciendo Almirón.

Publicidad

Luego, Jorge también aseveró: "Obviamente, pasa una situación en la que había un riesgo de expulsión y tenés que poner jugadores que no juegan habitualmente en esa posición para tener un poco más de juego y tendremos que ajustar eso. Esa es la sensación que tenía en los jugadores. Cobró varias veces para ellos las pelotas divididas y los jugadores se exaltaban demasiado. Hubo muchos nervios. Hay cosas que ajustar y hablar, sobre todo en la cancha. El equipo reaccionó con 10".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

"Es muy difícil competir así y lo hicieron muy bien. Arriesgaron bastante y crecieron todos. Pero no es la idea tener un hombre menos para reaccionar. Es difícil analizar el partido porque en la primera jugada viene la lesión y ahí se genera el gol. Es un golpe duro. El equipo intentó reponerse y el rival aprovechó la ventaja, se dedicó a defender. Después, vi un partido muy parejo. Ellos empezaron a tirar pelotazos en el inicio, agarraban la segunda jugada y crecían, pero no llegaron", reconoció el DT de Boca Juniors.

Más frases de Jorge Almirón

Por otra parte, Jorge Almirón dijo: "Tuvimos las mejores situaciones para empatar en el primer tiempo. El gol de San Lorenzo fue un accidente por el desvío y después no nos llegaron más. En el segundo tiempo, con un hombre menos sentí que los metimos contra un arco. Hubo jugadores que levantaron muchísimo su nivel. Fue mucho desgaste, fue más empujar e intentar individualmente y tuvimos nuestras jugadas para empatar el partido".

"Hubiese sido lo más justo. Con un hombre menos, terminar atacando es una señal, pero los jugadores están dolidos por la derrota. Hay mucho para trabajar y mejorar. Fue un partido durísimo y muy parejo. La diferencia estuvo en la jugada accidental que termina en gol. Vinimos a ganarlo, pero lamentablemente no tuvimos la suerte que mereció el equipo", sentenció el entrenador del "Xeneize".