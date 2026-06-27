"Perdimos todo. Nuestro sueño ahora es volver a la Argentina". Con esa frase, una familia argentina resumió el drama que vive después de haber sobrevivido a los terremotos que devastaron el norte de Venezuela y dejaron miles de muertos, heridos y desaparecidos.

La familia reside desde hace varios años en Venezuela y quedó en medio de la catástrofe cuando los dos fuertes movimientos sísmicos destruyeron gran parte de la zona donde vivían. Aunque lograron salvar sus vidas, su casa quedó inhabitable y todas sus pertenencias quedaron sepultadas bajo los escombros.

En diálogo con TN, los argentinos contaron que el momento del terremoto fue desesperante. Relataron que todo comenzó a sacudirse violentamente en cuestión de segundos, mientras intentaban salir de la vivienda para ponerse a resguardo. En medio del caos, priorizaron salvar a su familia sin poder rescatar prácticamente ninguna de sus pertenencias.

Tras el desastre, debieron refugiarse junto a otros vecinos en espacios improvisados mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate. Aseguran que la situación es crítica: faltan servicios básicos, escasean los alimentos y el acceso al agua potable y a la atención médica continúa siendo limitado en las zonas más afectadas.

"Nos quedamos solamente con la ropa que llevábamos puesta", contaron al describir cómo cambió su vida en cuestión de minutos. Explicaron que documentos, muebles, electrodomésticos, recuerdos familiares y todos los bienes que habían conseguido durante años quedaron destruidos por el derrumbe.

Pese al impacto emocional y material que les dejó la tragedia, la familia agradece haber sobrevivido. Sin embargo, reconoce que el panorama es desolador y que resulta muy difícil pensar en reconstruir su vida en esas condiciones. Por ese motivo comenzaron a gestionar la posibilidad de regresar a la Argentina.

"Es nuestro sueño. Acá perdimos todo", expresaron con emoción. El objetivo ahora es poder retornar al país para empezar nuevamente cerca de sus seres queridos y dejar atrás una tragedia que cambió por completo sus vidas.

Mientras continúan las tareas de rescate y las autoridades actualizan el número de víctimas, el testimonio de esta familia refleja el drama que atraviesan miles de personas afectadas por los terremotos: sobrevivieron al desastre, pero deberán comenzar de cero tras haber perdido absolutamente todo.