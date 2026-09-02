Dybala contó la enseñanza más importante que aprendió de Lionel Messi

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó un fuerte impacto mundial y desencadenó una ola de mensajes de apoyo por parte de quienes compartieron vestuario con el capitán. La carta de despedida publicada por el rosarino en sus redes sociales motivó múltiples reacciones dentro del ambiente futbolístico.

En este marco, Paulo Dybala se sumó a las manifestaciones de afecto realizadas por otros integrantes del plantel nacional como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lisandro Martínez y Ángel Di María. El atacante de la Roma utilizó sus plataformas digitales para publicar un escrito acompañado por distintas fotografías junto al capitán.

En su mensaje, el cordobés remarcó la importancia del vínculo construido a lo largo de los años en el conjunto nacional. “Qué privilegio haber compartido tantos años y tantos momentos con vos, Leo”, manifestó el atacante al iniciar su dedicatoria.

Asimismo, el jugador detalló la influencia que tuvo el capitán en su formación deportiva desde sus primeros pasos en el fútbol. “Desde chico me inspiraste a querer ser como vos. Por jugar en posiciones parecidas, siempre te miré, intenté aprender e imitar muchas de las cosas que hacías, aunque para vos parecieran fáciles y para el resto fueran casi imposibles…”, reveló sobre su devoción hacia el rosarino.

Dentro de su publicación, el delantero también recordó la conquista compartida en la Copa del Mundo de Qatar 2022. “Después tuve la suerte de compartir cancha con vos, aprender todavía más de cerca y cumplir juntos el sueño más grande de todos”, señaló al referirse al logro obtenido con la camiseta albiceleste.

Finalmente, el futbolista concluyó su dedicatoria con palabras de reconocimiento por la trayectoria del capitán en el equipo nacional. “Gracias por todo lo que le diste a nuestra Selección. Un orgullo haber sido parte de este camino a tu lado, Capitán”, cerró el atacante.