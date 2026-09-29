La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá dos ausencias importantes. Paulo Dybala y Nahuel Molina, campeones del mundo en Qatar 2022, no estarán presentes en el amistoso frente a Benín que se disputará el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

Ambos futbolistas habían sido invitados para acompañar al capitán argentino en su último partido con la camiseta albiceleste, pero la Roma resolvió no autorizarlos a viajar a Buenos Aires. Según informó el club italiano, la decisión responde a “motivos deportivos y logísticos”.

La institución consideró que el traslado transoceánico implicaría un desgaste significativo para los jugadores en medio de sus compromisos por la Serie A y las competiciones europeas. Por ese motivo, tanto Dybala como Molina permanecerán en Italia.

La AFA había invitado a todos los campeones del mundo

La despedida de Messi fue anunciada oficialmente por Claudio “Chiqui” Tapia, quien confirmó que todos los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 fueron invitados a participar del homenaje junto a sus familias.

La intención es que el encuentro ante Benín reúna a buena parte de los futbolistas que compartieron con Messi una de las etapas más exitosas de la historia de la Selección Argentina. La Pulga había anunciado su retiro del combinado nacional tras el Mundial 2026 y aceptó regresar para disputar un último partido frente al público argentino.

El encuentro está programado para el martes 6 de octubre en el Monumental y será el último de una serie de tres amistosos que disputará el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Antes, la Selección Argentina enfrentará a Bolivia y Burkina Faso.

Di María sí estará presente

A diferencia de Dybala y Molina, Ángel Di María confirmó que viajará para acompañar a Messi durante su despedida. El rosarino aseguró que estará en el Monumental pese a que Rosario Central tiene actividad apenas un día antes.

Otros campeones también fueron convocados especialmente para la última presentación del capitán. Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, entre otros, estarán vinculados específicamente al encuentro ante Benín.

Así, mientras se ultiman los detalles del homenaje, quedaron confirmadas las bajas de Dybala y Molina para una jornada que marcará el cierre definitivo de Messi con la Selección Argentina.