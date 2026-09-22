Eben Etzebeth será titular con Sudáfrica ante Australia y disputará su test número 147, quedando a un partido de igualar al neozelandés Richie McCaw. El encuentro se jugará el domingo 27 de septiembre en Perth, a las 6:45 de Argentina.

Con esa presentación, el segunda línea sudafricano quedará a las puertas del tercer puesto histórico entre los jugadores con más participaciones internacionales. Además, Etzebeth y Beauden Barrett son los dos únicos jugadores de ese grupo que continúan en actividad.

La lista histórica

El galés Alun Wyn Jones encabeza la lista con 171 partidos internacionales, mientras que Sam Whitelock aparece segundo con 153. Richie McCaw ocupa el tercer lugar con 148 encuentros, seguido por Etzebeth con 146 y Beauden Barrett con 145.

Más atrás aparecen James Slipper, con 143 partidos, Sergio Parisse, con 142, Brian O'Driscoll, con 141, George Gregan, con 139, y Cian Healy, con 137. Etzebeth ya es el jugador con más partidos internacionales en la historia de los Springboks.

La posibilidad de seguir subiendo

El calendario también puede permitirle a Etzebeth acercarse a Sam Whitelock. En noviembre, Sudáfrica y Nueva Zelanda disputarán cuatro partidos por el Nations Championship y, si los jugadores participan de todos, podrían continuar avanzando en la lista histórica.

Etzebeth ya había establecido el récord como el Springbok con más partidos internacionales y continúa ampliando esa marca con la camiseta de Sudáfrica.