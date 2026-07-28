Echaron a dos famosas de su trabajo y estalló el escándalo en Canal Trece

La segunda temporada de Es mi sueño se aproxima con una propuesta renovada que transforma el ciclo en un reality de canto. El conductor Guido Kaczka convocó a más de 20 famosos para que participen junto a personas desconocidas y se sometan a la evaluación del jurado original. En las últimas horas se conoció que dos figuras que estaban en los planes iniciales finalmente no formarán parte de la competencia.

El periodista Nico Peralta reveló detalles sobre el alejamiento de Coki Ramírez. Según explicó, "A Coki Ramírez la llamaron para ser participante y le dijo que no a Guido Kaczka porque se queda de jurado en El Nueve con Hernán Drago". La cantante cordobesa confirmó su decisión y manifestó que "Amo estar donde estoy y soy una profesional". Actualmente, ella integra el equipo de Bienvenidos a Ganar, programa que compite de forma directa con el ciclo de Kaczka.

Ramírez fundamentó su negativa basándose en el momento actual de su carrera artística. Al respecto, la intérprete aseguró que "Nunca participé en un certamen de canto y mucho menos a esta altura, que estoy conduciendo un programa, no tengo ganas que un jurado me evalúe".

La situación de Mirta Wons resultó diferente y generó una incomodidad mayor en la producción. La actriz descubrió que estaba fuera del proyecto al ver una lista de participantes en televisión en la que no figuraba su nombre. Sobre este caso, Peralta detalló que "La llamaron hace dos meses, se reunió dos veces en persona en la productora, arregló su contrato, contrató un profesor y de buenas a primeras la dejaron afuera". La artista no recibió una comunicación oficial sobre los motivos del cambio, dado que "No le dijeron por qué".

Mientras se definen estos lugares, otros famosos ya se integraron formalmente al equipo para las próximas grabaciones. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Yayo Guridi y Barbie Simons. Además, se confirmó la participación de Guillermo Andino, quien aceptó el desafío de sumarse a esta nueva etapa de Es mi sueño para dar un giro en su trayectoria profesional.