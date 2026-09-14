Echaron a dos famosos de un histórico programa y ya están los reemplazos

La pantalla de América TV afronta versiones sobre modificaciones en uno de sus ciclos más emblemáticos. Los trascendidos señalan la eventual salida de Rodrigo Lussich para el año próximo y la evaluación de Adrián Pallares de encarar un proyecto distinto en la misma señal. En ese contexto, distintas figuras comenzaron a sonar como alternativas para la renovación del espacio periodístico.

Entre los nombres mencionados surgió la posibilidad de convocar a Denise Dumas y José María Listorti, una dupla con trayectoria en el formato de espectáculos. La situación fue abordada en el canal de streaming Bondi Live, donde el productor del espacio relató sus sensaciones tras hablar con el conductor. "Vengo de ver a José María y cuando le pregunté si iba a ser el conductor de Intrusos me contestó que nadie lo llamó todavía, pero no lo noté con un no rotundo", expresó sobre la postura del animador.

Por su parte, Denise Dumas aclaró la situación actual de los contactos y contestó sobre la posibilidad de dejar su lugar en el panel del programa donde colabora. "A mi me preguntaron también, pero no me llamaron", señaló en un comienzo. Ante la consulta de si aceptaría la propuesta para cambiar de rol, la presentadora fue contundente: "Obvio, claro que sí". Entre risas, agregó una consideración sobre su relación laboral con el conductor del envío: "Igual seguiría yendo algunos días para torturarlo a Ángel, yo lo quiero".

Respecto de las dinámicas de trabajo en caso de concretarse el proyecto, la conductora argumentó las ventajas de volver a compartir pantalla. "Yo creo que a Jose le daría un poco de tranquilidad si estoy yo, que estoy un poco más curtida después de haber hecho Infama", afirmó para resaltar la experiencia adquirida en el rubro.

La dupla cuenta con antecedentes en la conducción compartida tras su paso por Este es el show en la pantalla de El Trece durante dos años. Posteriormente, ambos lideraron el ciclo Hay que ver en la señal El Nueve entre 2018 y 2021. Además, Dumas estuvo al frente de Infama junto a Pía Shaw en el periodo comprendido entre 2016 y 2018.