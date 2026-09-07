Echaron a Flor Vigna de la casa donde estaba viviendo: quedó en la calle

Flor Vigna se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México por elección de la audiencia, luego de permanecer 43 días en el aislamiento. Durante la gala, cinco participantes estuvieron nominados y fueron saliendo de la zona de riesgo progresivamente, hasta llegar al duelo definitivo entre la artista argentina y Ese Pérez, quien fue respaldado por el público.

Al conocer la definición, la exparticipante se mostró serena y se dirigió a sus seguidores expresando “Gracias por todo, los amo, fue lindo mientras duró”. Luego de abandonar el recinto y presentarse ante los conductores, analizó las razones de su salida y afirmó “Tenía una gran misión que era amarme a mí. En el medio, me gustó Ese Pérez y me desconcentré”.

Según su perspectiva, el vínculo sentimental interfirió en su meta inicial y la llevó a cometer fallas en el juego. No obstante, los espectadores venían cuestionando sus conductas desde hacía semanas. Además, en reiteradas ocasiones la propia competidora había manifestado que no estaba disfrutando la estadía y que deseaba salir, factor que influyó en la votación en su contra.

Fuera del programa, la cantante deberá responder por las controversias generadas por sus comentarios en el encierro. Entre ellas, la acusación hacia Cande Ruggeri por un supuesto intento de acercamiento a Nico Occhiato cuando eran pareja, lo que motivó duras críticas y la reacción de Yanina Latorre, quien la tildó de “Una cabeza de termo”. Asimismo, causó repudio en redes sociales al declarar que ella “tenía un poco de autismo” y que por ser algo mental podía superarlo con voluntad.