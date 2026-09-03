Echaron a la hija de Yanina Latorre de su trabajo y estalló el escándalo

Un cambio profundo en las prioridades laborales motivó a Lola Latorre a alejarse del espacio de streaming Rumis. Durante una visita al programa El Ejército de la Mañana, emitido por Bondi, la modelo abordó diversos aspectos de su presente laboral, incluyendo la acusación de plagio por las imágenes de su emprendimiento, pero el foco principal estuvo en la decisión de abandonar el envío diario.

La joven abogada detalló la evolución del equipo de trabajo y cómo las constantes modificaciones alteraron la dinámica inicial. "Rotó mucho el equipo, al principio estaba Zaira, Juario, Cachete, Lean Zaifir y éramos un grupo gigante, pero después vino Sol Pérez y sentí que siempre pasaba algo en el medio", recordó sobre las distintas etapas del programa. Posteriormente, la conformación del elenco se estabilizó: "Después quedó un lindo grupo con Juli Poggio, Sele Mosca, Manu Dons".

A pesar de la afinidad humana, las exigencias horarias del formato entraron en conflicto con sus compromisos en la industria textil y de la imagen. "A mí el proyecto me encanta, el programa me re gusta y la paso bien, pero sentía que no me servía para lo que quería hacer, que era esto de la moda, me estaban saliendo muchos viajes afuera con marcas y tenía laburo como modelo con campañas de 8 horas", precisó.

La continuidad diaria en la emisión le impedía aceptar propuestas internacionales y campañas fotográficas de larga duración. "Dejaba de lado laburos que sentía que estaban más asociados con lo que yo quería hacer y me dije ‘cumplí un ciclo’, pero voy a veces y me mato de risa y la paso bien", agregó.

Latorre concluyó que la determinación se basó en el desgaste de sostener la rutina diaria en el canal y en la necesidad de enfocar sus esfuerzos en el modelaje. "Sentí que cumplí un ciclo, si bien amo al grupo, me estaba quedando más por ellos que por lo que me servía", afirmó, al tiempo que remarcó sobre la carga del proyecto: "No estaba para hacer algo así todos los días".