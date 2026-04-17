A solo 55 días del inicio del Mundial 2026, una selección nacional sorprendió al despedir a su entrenador en una decisión que generó fuerte impacto en el ambiente futbolístico por el escaso margen de reacción.

El técnico, que había sido verdugo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, dejó su cargo en medio de un contexto de malos resultados y cuestionamientos internos que debilitaron su continuidad.

Según trascendió, la decisión fue tomada por la dirigencia tras evaluar el rendimiento reciente del equipo, que no logró sostener el nivel esperado en la previa de la Copa del Mundo, generando preocupación puertas adentro.

A esto se sumaron tensiones dentro del plantel y diferencias con la conducción, factores que terminaron de inclinar la balanza hacia un cambio abrupto en un momento crítico del calendario.

El despido obliga ahora a la federación a buscar un reemplazo contrarreloj, con el desafío de reordenar al equipo en tiempo récord y llegar con cierta estabilidad al debut mundialista.

La medida refleja el alto nivel de exigencia que rodea a las selecciones en la antesala del torneo más importante del fútbol, donde cualquier resultado adverso puede desencadenar decisiones drásticas.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la incógnita pasa ahora por el impacto que tendrá este cambio en el rendimiento del equipo y si logrará recomponerse a tiempo para competir al máximo nivel.