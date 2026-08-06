Echaron a una famosa de un programa de Telefe y armó flor de escándalo

La salida de Romina Uhrig del programa A la Barbarossa generó un fuerte impacto mediático al conocerse las tensiones internas que motivaron su partida. Según informó Pepe Ochoa, la ex participante del reality no regresó al ciclo tras su paso temporal por la casa más famosa del país.

El periodista explicó que "a ella la habían convocado para hablar de Gran Hermano, pero empezaron a haber cosas medias raras, porque ellas en sus formas, no gustaba al equipo. Luego la meten en la casa de Gran Hermano y cuando salió nunca más volvió".

El detonante del conflicto final habría sido la reincorporación de Noe Antonelli al panel durante este 2024. Esta decisión no fue bien recibida por Uhrig, quien manifestaba una actitud de superioridad frente a sus compañeros de trabajo según las versiones del entorno.

Ochoa relató que "Romina despotricó porque dijo por qué viene ella, me dijeron que me quedaba hasta que terminara Gran Hermano. Se fue a las patadas, era bastante pretenciosa con algunas cosas, sobre cuando hablaban de Gran Hermano, como que era la autoridad".

La convivencia con el resto del equipo se volvió insostenible debido a estas marcadas diferencias en las formas de trabajo diarias. Ante este escenario de descontento mutuo, la relación profesional se cortó de manera definitiva sin que la panelista volviera a ocupar su lugar frente a las cámaras tras su salida de la casa.