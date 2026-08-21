Echaron a una figura de Telefe y confirmaron quién será su reemplazo

Un vuelco rotundo sacude la programación de Telefe. Contra todo pronóstico, el influencer Ian Lucas, quien se perfilaba para conducir la nueva temporada de MasterChef Junior tras haberse consagrado ganador de la última edición de MasterChef Celebrity, quedó fuera del proyecto gastronómico infantil.

La noticia de su debut en el horario estelar de la pantalla chica había despertado una enorme expectativa entre los televidentes, pero las decisiones del canal de las tres pelotas cambiaron el rumbo de la producción de manera drástica.

La primicia se conoció durante la última emisión del programa de televisión LAM. En ese espacio, el conductor Ángel de Brito reveló la contundente estrategia que maneja el canal para reemplazar al influencer y aseguró que "Las tres pelotas le ofrecieron la conducción de MasterChef Junior a Verónica Lozano". Si bien el ofrecimiento formal ya se realizó, se supo que la experimentada conductora todavía no dio una respuesta definitiva, por lo que su participación en el ciclo gastronómico sigue en suspenso.

Por su parte, el panelista Fefe Bongiorno aportó precisiones sobre la etapa de producción del programa infantil y adelantó que "Están empezando a hacer el casting. Los participantes tendrán entre 9 y 13 años".

Debido a las estrictas regulaciones legales vigentes para proteger los derechos y el bienestar laboral de los menores de edad en el ámbito de la televisión, las grabaciones del programa se llevarán a cabo exclusivamente los días sábados.

Este cambio organizativo también impactó en la frecuencia con la que el ciclo culinario saldrá al aire. Según detalló Ángel de Brito en el mismo programa, la nueva entrega "será un programa semanal" que podría ocupar un lugar en la grilla los días viernes, sábados o domingos, a diferencia de los planes de emisión diaria previstos inicialmente.

La desvinculación de Ian Lucas de la conducción llevó a los productores a buscar una alternativa para mantenerlo dentro del certamen. Sin embargo, el plan de reubicarlo como parte del tribunal evaluador tampoco prosperó.

El conductor de LAM explicó que "el formato dice que los jurados deben ser gastronómicos", una regla del certamen internacional que impidió la incorporación de la figura en ese rol técnico.

Con la necesidad imperiosa de conformar el panel de expertos culinarios que evaluará a los chicos, la producción ya baraja los nombres de reconocidos profesionales de la cocina con amplia trayectoria en el rubro.

Al respecto, Fefe Bongiorno sumó que "como jurados escuché que quieren a Christophe Krywonis, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta". Con estas definiciones pendientes, la emisora de las tres pelotas ajusta los detalles para iniciar el rodaje durante los próximos meses.