Echaron de su trabajo a una famosa y otra mediática contó la verdad

Pamela David, Laura Ubfal, Liliana Parodi, Adrián Pallares y Débora Plager quedaron en el centro de la escena tras la polémica desvinculación denunciada en América TV. La conductora de Desayuno Americano rompió el silencio luego de que la periodista asegurara que la exgerente de programación la echó por presuntos parámetros estéticos y de belleza en la pantalla.

La presentadora del matutino expresó su asombro ante estas afirmaciones y desacreditó esa reconstrucción de los hechos. "Cuenta una versión que, para mí, no condice con la realidad porque no tenía ese recuerdo. ¿En serio dijo eso?", lanzó al aire antes de darle espacio a su equipo de trabajo para analizar la situación generada.

En su descargo, la figura del canal explicó que la panelista continuó en el ciclo aun después de los cambios de horario pedidos por la gerencia. "Siempre estuvo. Nunca se desvinculó a Laura hasta que se terminó el programa", remarcó para sostener que la continuidad de la periodista fue total hasta el cierre definitivo del proyecto.

La conductora admitió además que el tema le generó inquietud durante el fin de semana tras enterarse de los dichos de su excompañera. "Me quedé el fin de semana como rosqueando, digo 'no puede ser'. Mirá que yo estoy floja de memoria, pero no puede ser que en Desayuno haya pasado algo así", confesó en la emisión.

Por su parte, el periodista que integraba el equipo respaldó los dichos de la conductora y dio detalles del calendario de trabajo. "Laura fue parte del grupo siempre. Cuando la escuché no sabía si hablaba de 'Desayuno Americano' o estaba confundida de programa. Ella habrá arrancado a finales de 2016", detalló para dar contexto.

El comunicador recordó que el magazine siguió dos meses al aire tras la partida de la conductora titular, con la conducción compartida junto a su colega. Durante todo ese período final, la panelista mantuvo su lugar diario en el panel, descartando cualquier tipo de discriminación o despido injustificado en el historial de la emisora.