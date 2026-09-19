La cantautora, compositora y productora sanjuanina Valentina Echegaray, conocida artísticamente como Echega, anunció el lanzamiento de "Cisne", su nuevo trabajo discográfico que estará disponible en octubre próximo.

Definido como la obra más personal, oscura y visceral de la solista, el álbum aborda temáticas centradas en el amor, el desamor, la vulnerabilidad, la pérdida y la resiliencia, surgido de un proceso de transformación personal y salud mental transformado en lenguaje artístico.

La obra conceptual se inspira en El lago de los cisnes, la poesía de Alfonsina Storni y el mito griego de Leda y el cisne. El listado de canciones que integra la producción abarca siete composiciones: "Fuera de Mí", "SOS", "Mi Último Blues", "Leda", "Solo Amor", "Pluma" y "Cisne".

Asimismo, la producción musical estuvo a cargo de Cristian Jorquera y cuenta con destacadas colaboraciones de figuras de la música argentina como Lito Vitale, Francisca y los Exploradores, Gabi Marinescu y Luli Gon.

Como antesala al estreno oficial de la obra completa, la cantautora presentó cuatro adelantos que funcionan como puertas de entrada al universo del álbum. Entre ellos se destacan "Fuera de Mí", una pieza intimista nacida del dolor y la vulnerabilidad; "SOS", una composición confesional orientada a procesar el desamor tras una ruptura; "Solo Amor", tema grabado en colaboración con Francisca y los Exploradores que aborda la reconstrucción afectiva; y "Mi Último Blues", una relectura de la obra de Oscar Mangione popularizada por Celeste Carballo que se ubica como el cierre conceptual del disco.

Con este lanzamiento, la artista suma una nueva etapa a su trayectoria dentro de la escena del indie rock y la canción argentina, tras haber publicado previamente producciones como Panambí y Divina Juventud, grabado entre San Juan y Buenos Aires, y haber compartido escenario con referentes nacionales como Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo y Emmanuel Horvilleur.

Adelanto

Recientemente, liberó en sus plataformas digitales uno de los primeros cortes de difusión. En esta ocasión se trata de "Mi último blues" donde se puede apreciar el sonido, la temática, la estética y las letras que caracterizan buena parte de esta renovada producción de la cantante.

Su trayecto

La propuesta musical se enmarca dentro del indie rock y la canción argentina, destacándose por una narrativa profundamente personal que aborda temáticas como la identidad, la memoria, el amor, la transformación y la resiliencia.

A lo largo de su carrera ha desarrollado una discografía caracterizada por la experimentación de géneros que van desde el indie pop y el folklore argentino hasta la electrónica, el bolero y el rock.

Echega (EP): Trabajo de 3 canciones en formato indie pop nacido de un proceso de creación colectiva, producido por Marcelo Delgado, Chuke Eugenio Estela, Martín Insúa y Joaquín Vitola.

Panambí: Álbum conceptual de 8 canciones centrado en el renacimiento y la evolución personal. Fusiona sonido indie pop con tintes de folklore, electrónica y bolero.

Divina Juventud: Disco compuesto por 7 canciones que explora la juventud como estado emocional. Incluye versiones de temas de Miguel Abuelo y El Kuelgue.

Cisne (2026): Su proyecto más íntimo y visceral, inspirado en El lago de los cisnes, el mito de Leda y la poesía de Alfonsina Storni. Nace de un proceso de salud mental y transformación personal.

Echega ha recorrido la escena independiente y escenarios de gran escala, presentándose en eventos como la Fiesta Nacional del Sol, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, el Festival Sonora y el Festival Animal Andino.

En el ámbito internacional, fue la ganadora de The Voice of the Sea, certamen realizado a bordo de un crucero italiano donde cantó ante una audiencia de 10.000 personas.