El cielo ofrecerá el próximo año uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total que popularmente es conocido como el “eclipse del siglo” por la excepcional duración de su fase de totalidad. En el punto de máxima duración, la Luna cubrirá completamente al Sol durante aproximadamente 6 minutos y 23 segundos.

El fenómeno podrá observarse desde una extensa franja que recorrerá el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente. La zona de totalidad tendrá unos 257 kilómetros de ancho y se extenderá por casi 15.290 kilómetros, desde el océano Atlántico hasta el Índico.

Dónde se podrá ver el eclipse total

La sombra de la Luna atravesará distintos países durante su recorrido. Entre los principales puntos desde donde podrá observarse la totalidad estarán España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita y Yemen, entre otros territorios de la región.

España será uno de los primeros lugares en los que se podrá contemplar el fenómeno. La franja de totalidad alcanzará sectores del sur del país, además de Ceuta y Melilla. En Cádiz, Málaga y otras zonas cercanas al estrecho de Gibraltar también podrá verse cómo la Luna cubre por completo al Sol.

Uno de los lugares más buscados será Egipto, especialmente la zona de Luxor. Allí se registrará la mayor duración de la totalidad, con aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que convertirá a esa región en uno de los puntos privilegiados para observar el eclipse.

El recorrido también ofrecerá escenarios especialmente atractivos para quienes quieran combinar el fenómeno astronómico con un viaje. Entre ellos aparecen el peñón de Gibraltar, las cercanías de Tánger, las playas de Orán y los templos y sitios arqueológicos del valle del Nilo.

¿Se podrá ver desde Argentina?

No. El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 no será visible desde Argentina. La trayectoria de la totalidad quedará concentrada en el hemisferio norte y la sombra de la Luna no llegará a América del Sur.

La explicación está en la geometría del fenómeno. Durante un eclipse solar total, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y proyecta una sombra sobre una franja relativamente estrecha de la superficie terrestre. Solo quienes se encuentren dentro de esa zona podrán observar la totalidad.

Por qué lo llaman “el eclipse del siglo”

La denominación “eclipse del siglo” no es una categoría científica oficial, pero se utiliza para destacar las características extraordinarias del fenómeno. Su principal atractivo será la extensión de la totalidad: en el punto de mayor duración, la oscuridad provocada por la Luna se extenderá durante más de seis minutos.

Durante la totalidad, el disco lunar bloqueará completamente la superficie brillante del Sol y permitirá observar la corona solar, un fenómeno que no puede apreciarse durante un eclipse parcial.

Para quienes quieran presenciarlo, la elección del lugar será fundamental: cuanto más cerca se encuentre el observador del centro de la franja de totalidad, mayor será la duración del momento en que el Sol quede completamente oculto.

El eclipse del 2 de agosto de 2027 será, así, uno de los grandes acontecimientos astronómicos del próximo año y reunirá a científicos, fotógrafos y aficionados en distintos puntos de Europa, África y Medio Oriente.