Agosto todavía tendrá un espectáculo astronómico para observar. Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto ocurrirá un eclipse lunar parcial que podrá verse desde toda la Argentina.

Aunque no será técnicamente un eclipse total, el fenómeno será particularmente llamativo porque cerca del 93% del diámetro lunar quedará dentro de la parte más oscura de la sombra terrestre. Por esta razón, la Luna podrá adquirir una tonalidad rojiza, cobriza o anaranjada, conocida popularmente como “Luna de Sangre”.

A qué hora será el eclipse

En Buenos Aires, el eclipse comenzará a las 22:23 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

A las 23:33 comenzará la fase más visible, cuando el satélite ingrese en la umbra, la zona central y más oscura de la sombra de la Tierra. El máximo llegará a la 1:12 del viernes 28, con una cobertura aproximada del 93%.

La fase parcial finalizará a las 2:51 y el fenómeno terminará por completo a las 4:01, cuando finalice la etapa penumbral.

La fase más espectacular se desarrollará desde poco antes de la medianoche hasta casi las 3 de la madrugada.

Dónde se podrá observar

El eclipse será visible de principio a fin desde todo el territorio argentino. También podrá observarse desde gran parte de América y distintas regiones de Europa y África.

En Argentina no será necesario viajar a lugares alejados de las ciudades. El fenómeno podrá disfrutarse desde patios, terrazas, balcones, plazas y otros espacios abiertos, siempre que las condiciones meteorológicas permitan contar con un cielo despejado.

Por qué la Luna se verá roja

Durante un eclipse lunar, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

La atmósfera terrestre desvía una parte de esa luz hacia la Luna. Como dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules, los tonos rojos y anaranjados atraviesan la atmósfera y llegan hasta la superficie lunar.

Por eso, durante la parte más profunda del eclipse, la Luna puede adquirir ese característico color rojizo o cobrizo. La intensidad del tono puede variar según las condiciones de la atmósfera, la humedad, el polvo y otras partículas presentes en el aire.

El fenómeno podrá observarse a simple vista y será uno de los principales eventos astronómicos de agosto en Argentina.