Eclipse lunar: cuándo verlo en Argentina y si hay que usar anteojos

Un eclipse parcial de Luna podrá observarse desde toda la Argentina durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. El fenómeno tendrá una cobertura cercana al 93% de la superficie visible de la Luna y podrá disfrutarse a simple vista.

A diferencia de un eclipse solar, no es necesario utilizar anteojos especiales ni ningún tipo de protección ocular para observar un eclipse lunar. La Luna puede mirarse directamente durante todo el fenómeno sin que esto implique un riesgo para la vista.

Para quienes quieran observar el evento con mayor detalle, sí pueden utilizarse binoculares o telescopios. Estos instrumentos permitirán apreciar mejor cómo la sombra de la Tierra avanza sobre la superficie lunar.

A qué hora será el eclipse lunar

El eclipse comenzará durante la noche del jueves y alcanzará su máximo durante la madrugada del viernes. Las principales etapas del fenómeno serán:

22:24: ingreso de la Luna en la penumbra.

23:33: ingreso en la umbra, la zona más oscura de la sombra terrestre.

1:13: máximo del eclipse, con aproximadamente el 93% de la superficie visible cubierta.

2:52: salida de la umbra.

4:01: salida de la penumbra.

La fase propiamente dicha del eclipse tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos. Si se consideran también las etapas penumbrales, que son más difíciles de distinguir a simple vista, el fenómeno se extenderá durante unas 5 horas y 38 minutos.

Por qué la Luna puede verse roja

Durante el momento de mayor cobertura, la Luna podrá adquirir una tonalidad rojiza o anaranjada, aunque se trata de un eclipse parcial y no total.

Este efecto se produce porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar hasta la Luna. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa determinados colores y favorece la llegada de los tonos rojizos al satélite.

La intensidad del color puede variar según las condiciones de la atmósfera. Factores como el polvo, el humo, las cenizas volcánicas, la contaminación y la humedad pueden hacer que la Luna adopte desde un naranja tenue hasta un rojo más intenso o amarronado.

Desde dónde se podrá observar

El eclipse podrá verse completo desde toda la Argentina y también desde gran parte de América. Además, será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

En Buenos Aires, el Planetario Galileo Galilei organizó una actividad especial para seguir el fenómeno mediante telescopios y una proyección directa de la imagen telescópica en una pantalla grande.

Así, durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, quienes quieran observar el eclipse solo necesitarán buscar un lugar con buena visibilidad del cielo. No hacen falta anteojos especiales: a diferencia del eclipse solar, mirar la Luna directamente es seguro.