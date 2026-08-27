Los sanjuaninos tendrán una cita especial con el cielo durante la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Un eclipse lunar parcial cubrirá casi por completo la Luna y permitirá apreciar una tonalidad rojiza durante el momento de mayor intensidad.

El fenómeno comenzará a ser perceptible cerca de las 23:30, cuando la sombra de la Tierra avance sobre la superficie lunar. Sin embargo, el momento más esperado llegará durante la madrugada: alrededor de la 1:14 del viernes se producirá la máxima cobertura y será la mejor oportunidad para observar el característico color rojizo.

En la ciudad de San Juan, la presencia de nubosidad podría dificultar parcialmente la observación, mientras que en Calingasta las condiciones se presentan más favorables.

Cómo observar el eclipse

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse directamente sin utilizar anteojos especiales ni filtros de protección. Tampoco es necesario contar con equipamiento astronómico.

Quienes dispongan de binoculares o telescopios podrán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre los cráteres de la Luna, aunque el eclipse también será visible a simple vista siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

Además, habrá una alternativa para quienes no puedan observarlo desde sus casas. Un equipo de especialistas se instalará en las plataformas de visitantes del Parque Nacional El Leoncito para realizar una transmisión en tiempo real.

El streaming contará con imágenes captadas mediante cámaras y equipamiento astronómico, además de comentarios de especialistas durante el desarrollo del fenómeno. La transmisión podrá seguirse gratuitamente mediante las redes oficiales del Observatorio Astronómico Félix Aguilar y los canales de YouTube de la Universidad Nacional de San Juan.

De esta manera, incluso si las nubes complican la observación en algunos puntos de la provincia, los sanjuaninos tendrán la posibilidad de seguir uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año.