El 12 de agosto de 2026 se producira un evento que marcara a una generacion segun los registros de los especialistas astronomicos. Este suceso permitira a millones de personas observar un eclipse total sin salir de sus continentes habituales. La franja de totalidad cruzara zonas de Groenlandia e Islandia hasta alcanzar España donde el Sol se ubicara muy bajo sobre el horizonte occidental.

La Agencia Espacial Europea destaco que "esta combinación entre un eclipse total y una puesta de Sol lo convertirá en uno de los eclipses más bellos de las últimas décadas". Durante el fenomeno la temperatura descendera y el cielo se oscurecera mientras el entorno adquiere colores espectaculares. Fuera de la banda principal el eclipse se vera de forma parcial pero seguira siendo un espectaculo visual segun los datos del Estudio de Visualizacion Cientifica de la NASA.

En el territorio español localidades como A Coruña iniciaran la fase parcial a las 19:31 y alcanzaran el maximo a las 20:28 mientras que en Leon y Oviedo la totalidad comenzara a las 20:28. Por su parte Bilbao llegara al punto culminante a las 20:29 y tanto Burgos como Valladolid finalizaran la totalidad a las 20:31.

En Palma de Mallorca el evento terminara de forma parcial a las 21:13 tras alcanzar su maximo a las 20:33. Otras ciudades como Madrid y Barcelona veran el maximo a las 20:31 y 20:34 respectivamente. Zaragoza y Valencia tambien registraran su punto maximo a las 20:33 antes de finalizar la fase parcial pasadas las 21:15.

Este acontecimiento actualizado al 02 de agosto de 2026 forma parte de una serie extraordinaria que incluye un eclipse total en 2027 y uno anular en 2028,. La plataforma NASANET fundada en 2001 y premiada por Yahoo en 2002 informo mediante Space Exploration Magazine bajo la direccion de Miguel A. Magallanes y la jefa de redaccion Maria Isabel Lopez que los porcentajes indican la superficie maxima del Sol cubierta por la Luna,. El grupo NAES CENTER posee los derechos de esta informacion que proyecta el evento como uno de los sucesos astronomicos mas recordados de este siglo,.