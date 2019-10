Economista de UIA considera que la inflación es hoy un "fenómeno de costos de producción"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista jefe de la Unión Industrial Argentina, Diego Coatz, sostuvo hoy que la inflación en la Argentina "es un fenómeno de costos de producción", al mismo tiempo que remarcó la necesidad de que las exportaciones crezcan para alivianar las "tensiones cambiarias". "La inflación es hoy un fenómeno de costo de producción. Acá se requiere tener previsibilidad para que vayan a la baja algunas variables o por lo menos que no sigan subiendo, como el tipo de cambio, la tasa de interés", indicó Coatz en diálogo con radio Milenium. Asimismo remarcó la necesidad de que la Argentina también avance en "temas de competitividad", y sostuvo que "cuando uno habla de acuerdos, no hay que caer en temas de coyuntura, sino tener una mirada más estratégica". Respecto del documento que la entidad empresaria presentó a los candidatos principales, el economista comentó que el mismo tiene como objetivo "poner fomento en la producción y generar valor para poder exportar". "La dicotomía entre el mercado interno y externo es una falacia. Cuando la economía crece se requieren más dólares para la importación, y si las exportaciones no crecen aparecen tensiones cambiarias", indicó Coatz. Al respecto, agregó: "Si a eso se le suma que los argentinos ahorramos en dólares porque hace diez años que las políticas macroeconómicas y de tasa de interés son incorrectas, no solamente necesitamos dólares para comprar, sino también para ahorrar y pagar".