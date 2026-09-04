Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo total con la selección de Ecuador. El entrenador argentino asumirá la conducción técnica del equipo sudamericano. Reemplazará en el cargo a su compatriota Sebastián Beccacece.

El exentrenador de River tendrá su primera experiencia en un seleccionado nacional. Su principal desafío será preparar al equipo para la Copa del Mundo 2030. Las partes resolvieron este viernes los últimos detalles formales del contrato.

El entusiasmo por la nueva generación

Gallardo aceptó esta propuesta seducido por el enorme talento del plantel. La actual camada de futbolistas ecuatorianos genera una gran expectativa internacional. El equipo cuenta con jóvenes figuras de jerarquía europea.

Entre los nombres defensivos más destacados aparecen William Pacho y Piero Hincapié. En el mediocampo resaltan los talentosos Moisés Caicedo y Kendry Páez. El técnico planea residir en Argentina y viajar a Ecuador según las obligaciones.

Las negociaciones entre el entrenador y la federación se mantuvieron bajo absoluta reserva. El acuerdo global estaba prácticamente sellado desde hace varias semanas. Las autoridades deportivas buscaban un perfil ganador para liderar este nuevo proyecto.

La fuerte influencia argentina

Gallardo se convertirá en el séptimo técnico argentino en dirigir a este país. Será el quinto estratega nacional contratado en poco más de una década. Esta estadística refleja la constante búsqueda de la escuela albiceleste.

Sus antecesores recientes dejaron una marca importante en la estructura del seleccionado. Gustavo Alfaro y el propio Beccacece lideraron los últimos procesos internacionales. Anteriormente trabajaron profesionales como Gustavo Quinteros y Jorge Célico.

La historia de los argentinos en el banco ecuatoriano tiene raíces muy profundas. Rodolfo Orlandini y Roberto Resquín fueron los pioneros absolutos en esta función. Luego se sumó Miguel Ignomiriello para consolidar este histórico vínculo deportivo.

Los primeros amistosos confirmados

El nuevo cuerpo técnico debutará oficialmente en la próxima fecha FIFA. Esta ventana internacional tendrá un formato extendido durante el actual calendario. Los partidos se disputarán entre fines de septiembre y principios de octubre.

El equipo sudamericano ya tiene una exigente gira asiática planificada. El 24 de septiembre jugará contra Corea del Sur en la ciudad de Suwon. Será la primera gran prueba para evaluar el funcionamiento colectivo del plantel.

Luego la delegación viajará rumbo a Japón para afrontar su segundo compromiso. Ese partido contra el combinado local está programado para el 1 de octubre. Los dirigentes buscan cerrar la gira asiática cuatro días más tarde.

El tercer rival de esta ventana internacional todavía no está definido oficialmente. Las autoridades de la federación negocian un último cruce de preparación. Las opciones más fuertes apuntan a jugar contra Panamá o Nueva Zelanda.