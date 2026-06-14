La selección de Ecuador iniciará este domingo su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Costa de Marfil desde las 20 en el Philadelphia Stadium, por la primera fecha del Grupo E. La Tri llega con grandes expectativas y buscará comenzar su camino en la Copa del Mundo con una victoria.

El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece afronta su quinta participación mundialista impulsado por una generación considerada por muchos como la mejor de su historia. Con futbolistas consolidados en las principales ligas de Europa, Ecuador intentará dar un salto de calidad y transformarse en uno de los protagonistas del certamen.

La clasificación ya había sido una muestra de su potencial. La Tri finalizó en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y cerró ese recorrido con una victoria frente a Argentina. Además, en la preparación para el Mundial derrotó 2-1 a Arabia Saudita y goleó 3-0 a Guatemala, resultados que fortalecieron la confianza del plantel.

Las principales figuras ecuatorianas serán Moisés Caicedo, uno de los mediocampistas más destacados del fútbol europeo, y Piero Hincapié, referente de la defensa. También sobresale la experiencia de Enner Valencia, quien volverá a ser la principal carta ofensiva del equipo.

Del otro lado estará una selección de Costa de Marfil que llega con argumentos de sobra para ilusionarse. Los Elefantes regresan a una Copa del Mundo después de 12 años de ausencia y lo hacen tras conquistar la Copa Africana de Naciones en 2024 y completar una eliminatoria invicta.

Además, los africanos llegan fortalecidos luego de vencer 2-1 a Francia en Nantes en su único amistoso previo al inicio del Mundial, un resultado que llamó la atención de propios y extraños.

Para el debut, Costa de Marfil formaría con Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré y Seko Fofana; Amad Diallo, Evan Guessand y Yan Diomandé.

Por su parte, Ecuador saldría con Hernán Galíndez; Alan Franco, William Pacho, Joel Ordóñez y Piero Hincapié; Pedro Vite y Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah, Alan Minda o Nilson Angulo; y Enner Valencia.

Con dos selecciones que atraviesan un gran presente, el choque en Filadelfia promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural del Grupo E.