La primera fotografía de la parroquia donde un sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Guayaquil, Ecuador, mostró cómo quedó el templo después de la tragedia. Las imágenes fueron difundidas por la Arquidiócesis de Guayaquil, luego de una misa exequial realizada para despedir al religioso.

En una de las fotos se observa el mural religioso detrás del altar y las marcas que quedaron en la pared donde estaban los elementos de fijación de la cruz que se desprendió. El accidente ocurrió el sábado 17 de octubre y quedó registrado en una transmisión en vivo por Facebook.

La ceremonia de despedida se realizó en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el mismo lugar donde sucedió el hecho que conmocionó a la comunidad religiosa.

Cómo ocurrió el accidente fatal

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba la Eucaristía cuando la cruz ubicada detrás del altar se desprendió de la pared y cayó sobre él. El impacto fue fatal y provocó gritos de desesperación entre los fieles que participaban de la misa.

Minutos antes del accidente, el párroco había reflexionado sobre la vida y la muerte durante su homilía. “Queridos hermanos, un día, todos los que estamos aquí vamos a morir”, expresó ante los presentes.

También sostuvo que el tiempo dedicado a Dios, a los hermanos y a la familia era “el tiempo mejor gastado”. Sus palabras tomaron especial relevancia después de que se conociera la tragedia.

Quién era Patricio Sánchez Molinari

Sánchez Molinari tenía 53 años, era oriundo de Cuenca y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor. Se desempeñaba como párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro de Manta y había desarrollado parte de su labor pastoral en la parroquia San Lorenzo de Vinces.

Además, solía transmitir las celebraciones litúrgicas a través de las redes sociales. Esa práctica hizo que el momento del accidente quedara registrado durante la emisión en directo.

Tras su muerte, la Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias y acompañó a sus familiares, allegados y a la comunidad religiosa.