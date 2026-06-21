La Selección de Ecuador dejó escapar una oportunidad clave en el Mundial 2026 al igualar sin goles frente a Curazao por la segunda fecha del Grupo E. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece deberá ganarle a Alemania para seguir con vida en el Mundial 2026.

El conjunto sudamericano llegaba al encuentro con la necesidad de recuperarse tras la derrota sufrida en el debut y buscaba sumar tres puntos que lo acomodaran en la pelea por la clasificación. Sin embargo, se encontró con un rival ordenado, que resistió los intentos ofensivos y consiguió un resultado histórico.

Durante gran parte del partido, Ecuador asumió el protagonismo y manejó la posesión de la pelota. No obstante, le faltó claridad en los metros finales y nunca logró encontrar los espacios necesarios para vulnerar la defensa caribeña.

Curazao, por su parte, apostó por un planteo conservador y terminó celebrando un empate que mantiene vivas sus aspiraciones en una zona que se presenta muy pareja.

Con este empate, Ecuador quedó en una situación comprometida dentro del Grupo E. La Tri suma apenas un punto en dos presentaciones y llegará obligada a vencer a Alemania en la última fecha para mantener vivas sus chances de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Por su parte, Curazao buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Costa de Marfil en la tercera y última jornada. Tras rescatar un valioso empate frente a Ecuador, el seleccionado caribeño mantiene intactas sus aspiraciones de ser sorpresa de la Copa del Mundo.