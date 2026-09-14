Marcelo Gallardo comenzó oficialmente una nueva etapa en su carrera. El entrenador argentino fue anunciado como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y tendrá así su primera experiencia al frente de un combinado nacional, luego de sus pasos por Nacional de Uruguay, River y Al-Ittihad de Arabia Saudita.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la llegada del Muñeco después de varias semanas de negociaciones y decidió darle la bienvenida con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

“Que la gente crea”, fue el guiño elegido para presentar al entrenador, en referencia a una de las frases más recordadas de Gallardo durante su histórico ciclo en River. Aquella expresión quedó marcada especialmente desde la Copa Libertadores 2018, cuando pidió confianza antes de la revancha ante Gremio por las semifinales.

El argentino de 50 años reemplazará a Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo luego de la eliminación de Ecuador frente a México en los 16avos de final del Mundial 2026. Gallardo tendrá ahora la misión de iniciar un nuevo proceso con una generación que cuenta con futbolistas de experiencia internacional.

Su llegada genera una fuerte expectativa en Ecuador. Durante las últimas semanas, medios del país destacaron la jerarquía y el recorrido del entrenador, principalmente por su exitoso primer ciclo en River, donde conquistó 14 títulos y se convirtió en uno de los técnicos más importantes de la historia del club.

Gallardo estaba sin dirigir desde febrero de 2026, cuando finalizó su segunda etapa en el Millonario. Desde entonces había permanecido alejado de los bancos de suplentes y hasta participó como analista durante el Mundial antes de aceptar el desafío de conducir a La Tri.

El debut del Muñeco está previsto para el 24 de septiembre, cuando Ecuador enfrente a Corea del Sur en un amistoso internacional. Será el primer paso de un ciclo que tendrá entre sus grandes objetivos la Copa América 2028 y el camino hacia el Mundial 2030.