Marcelo Gallardo todavía no pudo festejar su primera victoria como entrenador de Ecuador. En su segundo partido al frente de la selección, la Tricolor empató 0-0 ante Japón y luego cayó 5-4 en la tanda de penales por la semifinal de la Copa Kirin, disputada este jueves en el Estadio Internacional de Yokohama.

Después de la derrota por 3-0 ante Corea del Sur en su debut, el equipo dirigido por el Muñeco mostró una versión más ordenada y consiguió mantener el arco en cero. Sin embargo, volvió a tener dificultades para generar peligro y terminó nuevamente sin marcar durante los 90 minutos.

Ecuador mejoró, pero no pudo convertir

La selección ecuatoriana tuvo una actuación más compacta respecto del encuentro anterior. Gallardo probó distintas variantes y buscó darle mayor circulación a la pelota, aunque a su equipo le faltó profundidad en los metros finales.

Japón tampoco logró quebrar el cero. El encuentro fue parejo y las pocas situaciones de peligro no alcanzaron para modificar el marcador, por lo que la clasificación a la final tuvo que definirse desde el punto penal.

Uno de los puntos destacados de Ecuador fue el arquero Hernán Galíndez, quien tuvo una intervención importante para sostener el empate durante el partido.

Japón se impuso en los penales

La definición comenzó pareja, pero Japón convirtió sus cinco remates. Ecuador, en cambio, falló uno de sus disparos y terminó perdiendo 5-4.

De esta manera, el conjunto japonés avanzó a la final de la Copa Kirin, donde enfrentará a Nueva Zelanda. Ecuador, por su parte, jugará por el tercer puesto frente a Panamá.

El próximo partido de Ecuador

El equipo de Gallardo tendrá una nueva presentación el lunes 5 de octubre, cuando enfrente a Panamá por el tercer puesto del torneo.

Será el tercer encuentro del entrenador argentino al frente de la selección ecuatoriana y una nueva oportunidad para buscar su primera victoria en el cargo. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Tokio.