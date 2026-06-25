Ecuador se juega la clasificación en el Mundial al enfrentar a Alemania

El Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA entra en una etapa de definiciones importantes con el enfrentamiento entre Alemania y Ecuador, programado para este sábado 20 de junio a las 17 horas de Argentina.

Las acciones de este choque se desarrollarán sobre el césped del Estadio de Toronto, una de las sedes designadas en Canadá para esta competencia. Los fanáticos locales podrán seguir la transmisión en vivo de este encuentro a través de la señal televisiva de TyC Sports.

El equipo representativo de Europa llega con la expectativa de asegurar su permanencia en lo más alto de la zona, mientras que los marfileños necesitan sumar unidades para mantenerse firmes en puestos de vanguardia.

La delegación alemana mantendrá su esquema táctico bajo la conducción arbitral designada para esta jornada, en un escenario donde las estadísticas previas marcan paridad en la posesión del balón.

Respecto a las alineaciones que presentarán las selecciones, la posible formación de Alemania se perfila con Manuel Neuer en el arco, una línea defensiva integrada por Joshua Kimmich, Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, un mediocampeso ocupado por Felix Nmecha, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Nathaniel Brown, y un frente de ataque compuesto por Leroy Sané, Kai Havertz y Florian Wirtz.

Por su parte, Ecuador saldría con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, Enner Valencia.