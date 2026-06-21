Ecuador va por la recuperación ante Curazao para seguir con vida

La Selección de Ecuador afrontará este lunes un partido determinante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026. Luego de la derrota sufrida en el debut frente a Costa de Marfil, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece enfrentará a Curazao con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en carrera por un lugar en los 16avos de final.

El tropiezo inicial dejó a la "Tri" sin margen de error. Por eso, el encuentro ante el seleccionado caribeño aparece como una verdadera final anticipada para los sudamericanos, que necesitan recuperarse rápidamente para no comprometer sus posibilidades de clasificación.

En los papeles, Curazao aparece como el rival más accesible del Grupo E. Sin embargo, en una Copa del Mundo donde las sorpresas han estado a la orden del día, Ecuador sabe que no puede relajarse y deberá imponer condiciones desde el inicio.

Una victoria le permitiría alcanzar los tres puntos y ubicarse en la tercera posición de la zona, igualando la línea de Costa de Marfil, aunque los africanos conservarían momentáneamente la ventaja por criterios de desempate.

El panorama dejaría abierta la definición para la última jornada, cuando Ecuador deba enfrentar nada menos que a Alemania, líder ideal del grupo con seis unidades tras ganar sus dos primeros compromisos.

Beccacece y su cuerpo técnico trabajan para corregir los errores mostrados en el debut y recuperar la solidez que caracterizó al equipo durante las Eliminatorias. El objetivo inmediato es claro: derrotar a Curazao y llegar con posibilidades matemáticas a la fecha decisiva.

En el plantel ecuatoriano reina la confianza pese al traspié inicial. Los jugadores entienden que el margen es escaso, pero también que dependen de sí mismos para seguir soñando con avanzar de ronda en la máxima cita del fútbol mundial.

Con la presión de obtener un resultado positivo y la expectativa de millones de hinchas, Ecuador buscará dar el primer paso hacia la recuperación y mantener encendida la ilusión mundialista.