Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de comenzar perdiendo frente a Alemania, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece dio vuelta el resultado, ganó 2-1 y consiguió la clasificación a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del torneo.

El encuentro disputado en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey comenzó de la peor manera para La Tri. Apenas a los dos minutos, Florian Wirtz filtró un pase para Leroy Sané, que definió cruzado ante Hernán Galíndez y puso el 1-0 para el conjunto alemán.

Lejos de sentir el impacto, Ecuador respondió de inmediato. A los nueve minutos, Pedro Vite recuperó la pelota en la mitad de la cancha y asistió a Nilson Angulo, quien sacó un potente remate desde fuera del área que dejó sin respuestas a Manuel Neuer y marcó el empate con un gol de gran factura.

Con la igualdad, el partido se volvió más disputado. Alemania manejó mayor tiempo la posesión del balón, mientras que Ecuador sostuvo el resultado con un sólido trabajo defensivo encabezado por Willian Pacho y Piero Hincapié. Antes del descanso, Hincapié y Alan Franco fueron amonestados.

En el inicio del complemento, el árbitro sancionó un penal para Alemania por una infracción sobre Kai Havertz. Sin embargo, tras la revisión del VAR, la decisión fue anulada y el marcador continuó igualado.

Beccacece movió el banco de suplentes y encontró respuestas. Kevin Rodríguez, Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán le dieron aire al equipo, que comenzó a generar peligro sobre el arco alemán.

La recompensa llegó a los 77 minutos. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área, Kevin Rodríguez ganó de cabeza y Gonzalo Plata apareció para empujar la pelota a la red y establecer el 2-1 definitivo.

En los minutos finales, Alemania adelantó sus líneas y buscó el empate con el ingreso de Deniz Undav y Pascal Groß. Ecuador resistió los ataques con un gran despliegue colectivo y el trabajo de Moisés Caicedo en la mitad de la cancha. Plata vio la tarjeta amarilla a los 89 minutos, pero el conjunto sudamericano logró sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Con este resultado, Ecuador cerró el Grupo E en el tercer puesto con cuatro puntos y consiguió el boleto a los 16avos de final del Mundial 2026 entre los mejores terceros. Después de empezar abajo en el marcador, La Tri reaccionó, dio vuelta el partido y mantuvo vivo su camino en la Copa del Mundo.