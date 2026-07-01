Se terminó una de las etapas más esperadas y, al mismo tiempo, más frustrantes para los hinchas de Boca. Este miércoles, Edinson Cavani rescindió su contrato con el Xeneize y dejó de pertenecer al plantel, poniendo punto final a un ciclo que estuvo marcado por las lesiones y que nunca pudo cumplir con las altas expectativas que había generado su llegada.

El delantero uruguayo arribó al club en julio de 2023 como uno de los fichajes más importantes de los últimos años. Sin embargo, las constantes complicaciones físicas le impidieron tener la continuidad esperada y condicionaron su rendimiento durante gran parte de su estadía.

En total, Cavani disputó 81 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 28 goles, brindó tres asistencias y acumuló 5.878 minutos en cancha. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

Pese a esos números, el experimentado atacante no logró conquistar ningún título con Boca, una cuenta pendiente que terminó marcando su paso por la institución.

Durante los últimos meses, el futbolista convivió con una lesión en la zona lumbar que no solo limitó su participación en el equipo, sino que también afectó su vida cotidiana. A lo largo de su ciclo sufrió 13 lesiones, que lo obligaron a perderse 50 partidos, entre ellos encuentros de la Copa Libertadores y un Superclásico frente a River.

Ese historial físico fue determinante para que el cuerpo técnico decidiera prescindir de sus servicios de cara al segundo semestre de la temporada.

Con su salida, Boca suma la tercera baja confirmada en este mercado de pases, luego de la rescisión del contrato del español Ander Herrera y la cesión a préstamo de Agustín Martegani al Independiente Medellín por 18 meses.

Ahora, con el pase en su poder, Cavani analizará cuál será el próximo paso de su carrera. Entre las posibilidades aparece con fuerza Danubio, el club donde inició su trayectoria profesional y que desde hace tiempo manifiesta públicamente su deseo de repatriarlo.

Así, Boca y Cavani ponen fin a una relación que despertó una enorme ilusión en sus comienzos, pero que terminó lejos de las expectativas deportivas que ambos habían imaginado.