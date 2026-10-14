Un inesperado cruce entre Edith Hermida y Wanda Nara se robó la atención durante una emisión de MasterChef Celebrity, por Telefe. La conductora de Bendita cuestionó a la empresaria por haber permitido que sus hijos con Maxi López utilizaran camisetas de Mauro Icardi cuando todavía estaban en pareja. Lejos de evitar la polémica, Wanda respondió con una picante declaración sobre su exmarido y ambos protagonizaron un intercambio cargado de ironías.

Todo comenzó durante una prueba de la cinta transportadora, cuando Wanda se acercó a la estación de cocina de Hermida y le preguntó si alguna vez había hablado mal de ella en televisión. La participante intentó esquivar la consulta debido a que tenía preparaciones en el horno, pero finalmente decidió recordar un episodio ocurrido varios años atrás.

"A mí no me gustaba que le pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López", lanzó Hermida, en referencia a Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que Wanda tuvo con el exfutbolista.

La empresaria no tardó en responder y rechazó haber sido quien tomó esa decisión. Según explicó, sus hijos también podían elegir qué ropa utilizar y las camisetas formaban parte de su vida cotidiana.

Sin embargo, Edith mantuvo su postura y remarcó que, independientemente de las nuevas relaciones sentimentales de Wanda, Maxi López siempre iba a ser el padre de los chicos.

La picante respuesta de Wanda Nara sobre Maxi López

Ante el cuestionamiento, Wanda sorprendió con una respuesta que provocó risas en el estudio. "Si yo te cuento todas las que me hizo Maxi, vas a decir: los nenes se tendrían que haber tatuado la camiseta", disparó la conductora.

El comentario llevó a Hermida a definir al exfutbolista como un "piratongo", en referencia a sus antecedentes sentimentales. Wanda coincidió con esa descripción, aunque reconoció que había descubierto esa faceta de su expareja demasiado tarde.

La conversación continuó con un intercambio de bromas sobre las relaciones amorosas de la empresaria. Edith le señaló que parecía sentirse atraída por hombres con ese tipo de personalidad, lo que provocó otra respuesta de Wanda.

"Me gustan los piratongos, pero no me gusta que me pirateen a mí. Porque después, ¿sabés qué pasa? Me convierto yo en pirata", expresó entre risas.

Finalmente, Hermida cerró el intercambio con una observación sobre el carácter de la conductora: "Vos sos brava igual".

La vieja polémica entre Mauro Icardi y Maxi López

El episodio que recordó Edith Hermida ocurrió en abril de 2014, cuando Mauro Icardi publicó fotografías de los hijos de Wanda y Maxi vistiendo camisetas de Newell's Old Boys, club del que es hincha el delantero.

Las imágenes provocaron un conflicto público con López, quien manifestó su incomodidad por la exposición de sus hijos en las redes sociales y por la presencia del entonces nuevo novio de Wanda en sus vidas.

En aquel momento, la empresaria defendió la situación y aseguró que los chicos tenían camisetas de distintos equipos y podían utilizar las de Icardi porque convivían con él.

La tensión entre los futbolistas también quedó expuesta durante un partido entre Sampdoria e Inter, disputado el 13 de abril de 2014, cuando Maxi López evitó saludar a Icardi antes del encuentro.

Con el paso de los años, Wanda y Maxi lograron recomponer su vínculo y construir una relación más cordial por el bienestar de sus tres hijos. Incluso, el exdelantero participó en MasterChef Celebrity, donde ambos demostraron que habían dejado atrás buena parte de sus diferencias.

Ahora, el comentario de Edith Hermida volvió a poner sobre la mesa una de las polémicas más recordadas de la historia sentimental de Wanda Nara, aunque esta vez el intercambio terminó entre risas e ironías.