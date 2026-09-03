Los Pumas recibieron una buena noticia pensando en el futuro. Eduardo Bello, uno de los pilares que integró el seleccionado argentino, dejó atrás la grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi dos años y volverá a disputar un partido.

El jugador, recientemente incorporado a Ulster, estará disponible como suplente en el amistoso frente a Edinburgh. Será su primer paso competitivo después de un largo proceso de recuperación que tuvo momentos de incertidumbre.

Bello sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior mientras se encontraba con la Selección Argentina en 2024. La recuperación se extendió más de lo previsto y, cuando parecía cerca de regresar, debió atravesar nuevas dificultades que demoraron su vuelta a la actividad.

Casi dos años fuera de las canchas

El propio jugador reflejó en sus redes sociales la importancia del momento. Según detalló, pasaron un año, 11 meses y 27 días desde su último partido hasta la posibilidad de volver a ingresar a una cancha.

El regreso representa una oportunidad para comenzar a recuperar ritmo y ganarse un lugar dentro de Ulster. Para Bello, la prioridad será recuperar continuidad y demostrar que puede volver a competir al máximo nivel.

La noticia también genera expectativa en el entorno de Los Pumas. Con el Mundial de Australia 2027 en el horizonte, cada jugador argentino que logra regresar después de una lesión vuelve a ser una alternativa para el cuerpo técnico nacional.

El sueño de volver a la Selección

Bello buscará afianzarse en el equipo irlandés y recuperar el nivel que lo llevó a vestir la camiseta argentina. La competencia en la primera línea será exigente, pero el pilar tiene tiempo para volver a demostrar sus condiciones.

Su vuelta será seguida de cerca por el rugby argentino. Después de una larga ausencia, Eduardo Bello inicia un nuevo capítulo con Ulster y mantiene intacta una ilusión: volver a jugar para Los Pumas y pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo.