Eduardo Coudet podría haber tenido una rápida oportunidad para volver a dirigir después de su salida de River. El entrenador argentino apareció en el radar de Inter de Porto Alegre, un viejo conocido de su carrera, aunque habría rechazado la posibilidad de iniciar un tercer ciclo en el conjunto brasileño.

Según informó ESPN Brasil y reprodujo TyC Sports, la dirigencia del Colorado realizó un sondeo por el Chacho ante la delicada situación que atraviesa el equipo en el Brasileirao. Sin embargo, el entrenador no estaría dispuesto a asumir el desafío cuando restan apenas 12 fechas para finalizar el campeonato.

Inter se encuentra en una posición crítica: marcha 18° con 25 puntos y está comprometido directamente en la lucha por evitar el descenso. En ese contexto, la continuidad del uruguayo Paulo Pezzolano comenzó a quedar bajo análisis y el nombre de Coudet surgió como una alternativa.

Un club que Coudet conoce muy bien

Para el entrenador argentino no sería un destino desconocido. Coudet ya dirigió al Inter de Porto Alegre en dos períodos: primero durante 2020 y posteriormente entre 2023 y 2024.

Pese al interés, la posibilidad de un regreso habría quedado descartada por el momento. La escasa cantidad de partidos que quedan por disputar y la presión de asumir con el equipo dentro de la zona de descenso habrían influido en la decisión del exentrenador de River.

Así, Pezzolano continuará al frente del plantel mientras la dirigencia brasileña sigue de cerca la evolución deportiva del equipo.

La reciente salida de River

Coudet, de 51 años, quedó sin club después de dejar River en medio de una profunda crisis futbolística. Su ciclo terminó luego de la eliminación por penales frente a Independiente Santa Fe en el Monumental, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Tras su partida, Leonardo Ponzio asumió de manera interina y consiguió dos victorias en sus primeras presentaciones, ante Banfield e Independiente Rivadavia.

Mientras define cuál será el próximo paso de su carrera, el nombre del Chacho ya volvió a aparecer en el mercado internacional, aunque su regreso al Inter de Porto Alegre, al menos por ahora, parece haber quedado descartado.