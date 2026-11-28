Eduardo Grasso, referente de Patitas Sin Hogar y ganador del Sanjuanino Solidario 2026, expresó su emoción tras recibir el reconocimiento y obtener el premio de $10.000.000. Luego de la gala, destacó que el resultado representa un respaldo de la sociedad al trabajo que la organización realiza desde hace una década para rescatar y proteger animales en situación de calle.

"Estoy súper emocionado, muy contento porque me siento satisfecho porque la sociedad dio un veredicto. Ganamos con los votos de la sociedad", manifestó Grasso tras conocerse el resultado del certamen organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino.

El ganador sostuvo que el reconocimiento también refleja que los sanjuaninos comprenden la gravedad del abandono animal y la necesidad de buscar soluciones. En ese sentido, remarcó que Patitas Sin Hogar trabaja durante todo el año, sin horarios ni días de descanso, para atender a perros y gatos que necesitan ayuda.

"Día y noche, no tenemos feriados, no tenemos domingo, no tenemos horario de descanso", contó al describir la tarea que llevan adelante desde la organización.

El agradecimiento a quienes los votaron

Grasso también dedicó unas palabras a las personas que acompañaron a Patitas Sin Hogar durante las distintas instancias de votación del Sanjuanino Solidario 2026, tanto en la modalidad online como durante la Fiesta Nacional del Sol.

"En primer lugar, agradecerles desde el corazón, en nombre de todos los animales que hemos rescatado, de los que no hemos llegado a tiempo y de los que continúan sufriendo en la calle", expresó Grasso.

Además, consideró que el apoyo recibido representa un reconocimiento al trabajo que realizan y una señal de que la comunidad comparte la importancia de enfrentar la problemática del abandono animal. "Ese reconocimiento también nos hace muy bien porque entendemos que lo que hacemos lo estamos haciendo bien", agregó.

El objetivo de combatir la sobrepoblación animal

El referente de Patitas Sin Hogar volvió a destacar que la esterilización es una herramienta fundamental para reducir la cantidad de animales en situación de calle. Por eso, el proyecto de la organización apunta a contar con un quirófano propio que permita ampliar las castraciones y ofrecer una respuesta más efectiva. "Estamos convencidos de que la esterilización es la vía ética más eficaz para poder combatir la sobrepoblación que hay de animales", afirmó.

Finalmente, Grasso sostuvo que contar con ese espacio permitirá mejorar las condiciones de vida no solo de los animales, sino también de las personas y del ambiente. "Sabemos que con este quirófano en nuestras manos vamos a poder dar una respuesta satisfactoria", concluyó.