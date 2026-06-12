Eduardo Magallanes fue confirmado como nuevo director técnico de Unión Villa Krause y tendrá la misión de reencauzar el presente futbolístico del equipo tras la salida de Juan Colarte.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales oficiales del club, donde le dieron la bienvenida con un mensaje que refleja el vínculo construido con la institución: “¡Bienvenido a casa, Cachilo!”.

El regreso del experimentado entrenador genera expectativas en el mundo de Unión, ya que en su anterior ciclo dejó una huella significativa. Bajo su conducción, el equipo se consagró campeón del Torneo Apertura y sentó las bases del plantel que posteriormente logró repetir el título en el Clausura.

Además, Magallanes formó parte del proceso que llevó al club a competir en el Torneo Regional, consolidando un proyecto deportivo que aún es recordado por los hinchas.

Con ese antecedente, su vuelta aparece como una apuesta fuerte de la dirigencia para recuperar protagonismo y volver a posicionar al equipo entre los principales animadores del fútbol local.

El nuevo entrenador asumirá en los próximos días y comenzará a trabajar con el plantel con el objetivo de revertir el presente y reconstruir una identidad competitiva que ya supo darle resultados a la institución.

Con el respaldo de su historia reciente, “Cachilo” inicia una nueva etapa en Unión Villa Krause con la expectativa de repetir los logros que lo convirtieron en un referente del club.