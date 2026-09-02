Eduardo Risso donó 141 historietas a la biblioteca que lleva su nombre

La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso, ubicada en Las Heras y 25 de Mayo, amplió su colección con una nueva donación realizada por el reconocido historietista argentino Eduardo Risso. En esta oportunidad, el artista entregó 141 ejemplares de cómics, manga e historietas, que ya fueron incorporados al catálogo y están disponibles para la comunidad.

La donación representa una nueva incorporación a la colección especializada de la biblioteca, que busca acercar la narrativa gráfica a lectores de distintas edades y consolidarse como un espacio de referencia para este género en la provincia.

Según explicó Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares de San Juan, Risso realizó una primera donación durante el año pasado y volvió a colaborar con la institución en 2026. El historietista, además, es el padrino de la biblioteca, que lleva su nombre y funciona en la ciudad de San Juan.

“Él nos ha hecho una gran donación, hizo una el año pasado, este año lo ha vuelto a hacer y hemos recibido 141 ejemplares de cómic, de manga, de historieta, pero sobre todo de historieta argentina”, señaló Caballero en diálogo con DIARIO HUARPE.

Entre los materiales incorporados se encuentran obras y personajes clásicos de la historieta, como El Eternauta y Mafalda, además de Ernie Pike, Patoruzú, Patoruzito, El Loco Chávez, Popeye, Batman, El Zorro, Ticonderoga, Vito Nervio e Isidoro Cañones.

La variedad de títulos permite ampliar las opciones para quienes ya son lectores habituales de narrativa gráfica, pero también apunta a utilizar la historieta como una puerta de entrada a la lectura para niños y adolescentes.

Una biblioteca especializada y gratuita

La Biblioteca Provincial de Literatura Gráfica Eduardo Risso funciona como un espacio de acceso gratuito. Para asociarse, los interesados deben presentar su número de DNI, una fotocopia del documento y una fotocopia de una boleta de servicio.

Desde Bibliotecas Populares destacaron que los nuevos ejemplares ya se encuentran ingresados y disponibles para los lectores.

“Es una de las bibliotecas, si es que no la más, de bibliotecas públicas con material de narrativa gráfica más grande del país”, afirmó Caballero al referirse a la dimensión que alcanzó la colección.

La incorporación de los 141 ejemplares se da además en un contexto en el que las bibliotecas buscan fortalecer el vínculo de niños y jóvenes con el libro físico. Desde el área consideran que géneros como el cómic y el manga pueden resultar especialmente atractivos para quienes tienen un vínculo cotidiano con personajes e historias que también circulan en películas, series y videojuegos.

En ese sentido, Caballero remarcó que muchas de esas producciones audiovisuales tienen su origen en historietas y libros, por lo que la narrativa gráfica puede funcionar como una herramienta para acercar a las nuevas generaciones a la lectura en papel.

Risso, una figura destacada de la historieta

Eduardo Risso es uno de los historietistas argentinos de mayor reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera realizó trabajos para publicaciones nacionales y extranjeras y obtuvo importantes distinciones dentro de la industria.

Caballero recordó que el artista recibió el Premio Eisner, considerado uno de los principales reconocimientos de la historieta a nivel internacional.

Su vínculo con San Juan se profundizó con la creación de la biblioteca que lleva su nombre, institución de la que es padrino y a la que ahora volvió a aportar material para enriquecer su acervo.

La nueva donación permitirá que los 141 ejemplares pasen a formar parte del patrimonio bibliográfico disponible para la comunidad sanjuanina, reforzando el perfil de una biblioteca dedicada específicamente al cómic, el manga y la historieta.