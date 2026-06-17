El Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que recordó que la participación de estudiantes en los actos de Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, en 4° grado de primaria, y de Reafirmación en 6° año de secundaria, no requiere el pago obligatorio de ningún monto de dinero.

La aclaración surge en un contexto en el que algunas familias manifestaron inquietudes por posibles cobros vinculados a la organización de estas ceremonias escolares. Desde la cartera educativa enfatizaron que se trata de actos formativos que forman parte de la trayectoria educativa de los alumnos y, por lo tanto, deben garantizarse sin restricciones económicas.

En ese sentido, el organismo indicó que, si bien las familias pueden organizar de manera voluntaria actividades complementarias, estas deben surgir exclusivamente por decisión propia y no pueden ser condicionantes para la participación de los estudiantes.

Asimismo, se remarcó que ningún alumno puede ser excluido de la ceremonia por no realizar aportes económicos. La participación en estos actos es un derecho y debe desarrollarse en condiciones de igualdad para todos los estudiantes.

El Ministerio insistió en que no está permitido establecer cobros obligatorios vinculados a la organización, participación o realización de estas actividades escolares, ya que ello contraviene el principio de gratuidad de la educación pública.

La Promesa y la Reafirmación de Lealtad a la Bandera constituyen momentos significativos en la vida educativa de los alumnos y de sus familias. Por este motivo, las autoridades subrayaron la importancia de preservar su carácter inclusivo y garantizar que todos los estudiantes puedan participar sin ningún tipo de condicionamiento económico.

Finalmente, el comunicado recordó que la gratuidad de la educación pública está consagrada en la Constitución Nacional, por lo que cualquier práctica que implique cobros obligatorios en este tipo de actos resulta improcedente.