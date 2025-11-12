El Ministerio de Educación de la provincia oficializó, a través de un comunicado, un incremento del 7,47% en las cuotas mensuales de los colegios privados. La medida, que fue establecida por decreto, es efectiva a partir del mes en curso y busca atender las necesidades financieras de estas instituciones.

La resolución ministerial argumenta que la actualización de los aranceles es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sector, “tomando como base aquellas variables que mejor reflejen los costos más representativos”. Con este ajuste, las familias con hijos en escuelas de gestión privada deberán afrontar un aumento en los pagos del último bimestre del año.

Publicidad

Las tres variables que determinaron el porcentaje

El porcentaje del 7,47% no fue una cifra arbitraria, sino que se calculó en base a un análisis técnico que consideró tres indicadores económicos clave:

Evolución de salarios cargo testigo de Docente con Antigüedad: Refleja el impacto de los incrementos salariales en la planilla de pagos, uno de los gastos más significativos para cualquier institución educativa.

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Provincia de San Juan: Toma en cuenta la inflación local, que afecta directamente a otros costos operativos como servicios, mantenimiento y materiales.

Coeficiente de Variación Salarial Nacional: Incorpora una perspectiva más amplia de la dinámica salarial en todo el país, permitiendo una comparación con el contexto nacional.

Esta metodología busca establecer un aumento equilibrado que permita a los colegios cubrir sus costos crecientes sin generar un impacto desmedido en las economías familiares.