Educación confirmó que este jueves las clases serán normales

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves llegó un fuerte viento Sur que afectó a todo el Gran San Juan, si bien las primeras ráfagas fueron fuertes, desde el Ministerio de Educación confirmaron que la actividad escolar durante la tarde y la noche será normal.

El comunicado de Educación

No se suspende la actividad escolar por el viento sur

La intensidad de las ráfagas no reviste peligro según consideró Protección Civil.

El Ministerio de Educación informa que no se suspenden las clases, tras la evaluación realizada por Protección Civil de las condiciones meteorológicas por el viento sur que afecta la provincia. El pronóstico indica que las ráfagas no superan los 20 kilómetros por hora, no revisten peligro y se van mantener durante la tarde, disminuyendo la intensidad en la noche, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Por este motivo la actividad escolar es normal.