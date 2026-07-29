El Ministerio de Educación de San Juan puso en marcha el programa "Modo Matemática", una propuesta que busca fortalecer los aprendizajes en esa área a través de nuevas estrategias de enseñanza y acompañamiento a los docentes. La iniciativa alcanzará en una primera etapa a 100 establecimientos educativos de la provincia, distribuidos entre los niveles Primario y Secundario.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, encabezó la presentación del dispositivo y explicó que la implementación responde al Compromiso Federal por la Matemática, firmado por los ministros de Educación de todo el país en el marco del Consejo Federal de Educación.

"Hoy estamos en el lanzamiento del dispositivo de Modo Matemática en la provincia de San Juan. Esto responde al compromiso federal por la matemática firmado por todos los ministros del país en el Consejo Federal de Educación", señaló la funcionaria.

Cómo se implementará

En esta primera etapa, el programa abarcará 50 escuelas primarias y 50 secundarias. El trabajo estará enfocado en articular los contenidos del segundo ciclo de la Educación Primaria —cuarto, quinto y sexto grado— con el ciclo básico de la Educación Secundaria, integrado por primero, segundo y tercer año.

Según explicó Lueje, la propuesta contempla un equipo de docentes especializados que tendrá la tarea de formar y acompañar a los educadores en el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza.

"Tenemos docentes que van a formar y acompañar a los docentes en este nuevo desafío que tiene la provincia de mejorar los aprendizajes en la matemática. Este acompañamiento va a ser a los docentes y en territorio", indicó.

Una matemática más cercana a la vida cotidiana

Uno de los principales objetivos del programa es modificar la forma en que los estudiantes se vinculan con la matemática, promoviendo un aprendizaje más intuitivo y relacionado con situaciones de la vida diaria.

La secretaria de Educación explicó que la intención es dejar atrás la idea de que la materia resulta compleja o inaccesible.

"Una matemática amigable, porque siempre ha tenido mala prensa la pobre matemática. La idea es aprender de manera más intuitiva con los nuevos enfoques para que no nos cueste tanto entenderla y podamos incorporarla también a nuestra vida diaria", sostuvo.

En ese sentido, agregó que la propuesta apunta a que los alumnos comprendan la utilidad de la matemática en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, favoreciendo una enseñanza basada en la comprensión antes que en la repetición de procedimientos.

Una estrategia para mejorar los aprendizajes

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca fortalecer el desempeño de los estudiantes en una de las áreas consideradas prioritarias dentro del sistema educativo, mediante un trabajo articulado entre los niveles Primario y Secundario y con un seguimiento permanente en las escuelas participantes.