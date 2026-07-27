El Ministerio de Educación puso en marcha una nueva etapa del Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" con el inicio de los Talleres Zonales destinados a docentes de Nivel Inicial. La propuesta busca fortalecer la formación de la cohorte 2025, acompañar la implementación del programa en las aulas y generar espacios de intercambio entre los educadores y las capacitadoras jurisdiccionales.

Los encuentros se realizan en distintas escuelas distribuidas por departamentos para facilitar la participación de docentes de toda la provincia. Durante las jornadas, las capacitadoras brindan acompañamiento pedagógico, responden consultas, analizan experiencias de trabajo y profundizan contenidos vinculados a la enseñanza de la alfabetización.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de estos espacios de formación continua y aseguró que el acompañamiento permanente resulta clave para fortalecer las prácticas docentes. En ese sentido, señaló que los talleres permiten compartir experiencias, resolver inquietudes e incorporar nuevas herramientas que luego impactan en el aprendizaje de los estudiantes.

La cohorte 2025 está integrada por docentes que comenzaron su proceso de capacitación entre marzo y junio del año pasado. En esta nueva instancia participarán de encuentros presenciales que se extenderán durante julio, agosto y septiembre en distintos puntos de San Juan.

El cronograma comenzó en la ENI N° 5 "Patricia Sarlé", en Rivadavia, con la participación de docentes de Rivadavia, Ullum y Zonda. Luego continuó en Pocito y Valle Fértil.

Esta semana las actividades seguirán en distintos departamentos. El lunes fue el turno de Capital, Santa Lucía y 9 de Julio en la ENI N° 35. El martes participarán docentes de Albardón, Calingasta e Iglesia; el miércoles será para Sarmiento y Chimbas; el jueves para Jáchal, Angaco y San Martín; mientras que el viernes concluirá la primera ronda con Rawson, Caucete y 25 de Mayo.

La iniciativa cuenta con el trabajo de 14 capacitadoras jurisdiccionales, siete pertenecientes a Educación Inicial y siete a Educación Primaria, seleccionadas por su trayectoria como orientadoras pedagógicas dentro del programa. Entre sus funciones se encuentra el acompañamiento a las instituciones educativas, la réplica de las capacitaciones en territorio y el apoyo a los equipos docentes durante la implementación del plan.

Los Talleres Zonales forman parte de una estrategia impulsada junto al Grupo de Fundaciones y Empresas para fortalecer el Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo", con una modalidad territorial que busca acercar la capacitación a cada departamento y realizar un seguimiento más cercano del trabajo que se desarrolla en las salas de Nivel Inicial.