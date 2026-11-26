La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó a SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, a desplegar una constelación de hasta un millón de satélites para instalar centros de datos de inteligencia artificial en el espacio bajo el proyecto denominado Starmind. Con este aval regulatorio, la administración de Donald Trump busca consolidar su ventaja tecnológica y geopolítica frente a China en la carrera por la infraestructura crítica de cómputo, trasladando fuera del planeta instalaciones que en la Tierra enfrentan crecientes resistencias ambientales, energéticas y sociales.

De acuerdo con el cronograma aprobado por el organismo estadounidense, el despliegue comenzará en 2033 con una primera tanda de 100.000 unidades que deberán estar operativas en órbita hacia 2035, con el objetivo de completar el millón de satélites hacia 2040. Si la iniciativa se concreta en su totalidad, multiplicará por 50 la cantidad de satélites que operan actualmente alrededor de la Tierra. A diferencia de las instalaciones terrestres, los módulos orbitales de SpaceX funcionarán mediante energía solar, lo que permitiría eludir el elevado consumo eléctrico y el uso intensivo de agua que demandan los servidores convencionales.

El movimiento también se inscribe en la disputa global por el liderazgo en inteligencia artificial, sector en el que Estados Unidos concentra actualmente 5.044 centros de datos frente a los 443 de China. En el plano interno, la instalación de estas infraestructuras terrestres se convirtió en un foco de conflicto vecinal y político —al punto de impulsar triunfos demócratas en las últimas elecciones de medio término con promesas de frenar nuevas obras— debido a que elevan las tarifas eléctricas, reducen la presión de agua en barrios lindantes, generan contaminación sonora equivalente a una cortadora de pasto encendida las 24 horas y ofrecen escasa generación de empleo local, además de proyectar un consumo cercano al 3% de la electricidad mundial hacia el final de la década y la evaporación de casi el 90% del agua empleada para su refrigeración.

El rechazo de la comunidad astronómica

Pese a los argumentos vinculados al ahorro energético y al avance tecnológico, la luz verde oficial despertó un fuerte rechazo entre los científicos. La Sociedad Astronómica Estadounidense difundió un documento en el que manifestó estar “profundamente decepcionada y consternada” por la resolución de la FCC, advirtiendo que el despliegue masivo “socavaría considerablemente décadas de inversión federal en instalaciones astronómicas, así como la capacidad de los astrónomos y del público para disfrutar y estudiar el cielo nocturno”.

Los especialistas alertaron además que saturar la órbita con objetos de gran tamaño, mayor altitud y alto brillo dificultará la detección temprana y el seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. En ese sentido, la entidad científica subrayó que “la innovación tecnológica estadounidense en el espacio no puede producirse a costa de poner en peligro la investigación científica, que ha sido uno de los pilares de la innovación estadounidense y de su liderazgo mundial durante décadas”, señalando que los nuevos satélites serán visibles como puntos extremadamente brillantes durante períodos prolongados y volverán prácticamente imposible la observación astronómica tradicional.